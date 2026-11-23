GameShare permet d’inviter une autre personne dans Ville-Nouvelle. L’hôte doit avoir une Switch 2, mais une Switch peut recevoir la session locale.

Pokémon Pokopia : comment jouer à deux avec une seule copie du jeu

Une seule copie de Pokémon Pokopia permet de jouer à deux grâce à GameShare, dans la zone Ville-Nouvelle. Il faut deux consoles : une Switch 2 pour l’hôte qui possède le jeu, et une Switch ou une Switch 2 pour l’invité en connexion locale. Ce partage ne donne pas accès à toute l’aventure et ne laisse pas une copie autonome du jeu sur la console invitée.

Pour une famille qui souhaite essayer de construire ensemble, cette possibilité mérite donc d’être examinée avant un deuxième achat. Elle répond à une séance partagée dans un espace précis. Deux joueurs souhaitant avancer chacun dans leur propre partie n’ont pas le même besoin.

Vérifier les consoles et débloquer la bonne zone

Le récapitulatif officiel du multijoueur de Nintendo distingue les visites classiques et GameShare. Les premières peuvent réunir quatre joueurs avec plusieurs exemplaires du jeu ; GameShare partage une zone avec une personne qui ne le possède pas.

En local, la console invitée peut être une Switch d’origine. Cela ne transforme pas Pokopia en jeu intégralement disponible sur cette console : elle reçoit la session transmise par la Switch 2 de l’hôte.

Avant de commencer, l’hôte doit atteindre Ville-Nouvelle. L’assistance francophone de Nintendo indique qu’il faut attirer Tygnon en complétant son habitat, puis accomplir sa requête pour apprendre Éclate-Roc. L’accès au multijoueur général ne suffit donc pas à garantir que cette zone de construction est déjà disponible.

Démarrer le partage sur la Switch 2 qui possède le jeu

La procédure suivante reprend les fonctions et les intitulés de l’assistance officielle francophone pour le Canada ; certaines formulations peuvent varier selon la région du logiciel.

Lancez Pokopia sur la Switch 2 de l’hôte et rejoignez Ville-Nouvelle. Utilisez le PC sur place et ouvrez Jouer en réseau. Choisissez la fonction permettant d’inviter une personne à visiter votre ville. Sélectionnez GameShare, puis Avec des personnes à proximité. Attendez que l’invité rejoigne la session, puis validez son démarrage.

La distinction entre une visite normale et GameShare compte dès cette étape. Si votre invité ne possède pas le jeu, envoyer simplement une invitation de visite classique n’est pas le bon parcours : l’hôte doit lancer le partage.

Rejoindre la session depuis l’autre console

Du côté invité, partez du menu HOME de la console, pas d’une installation de Pokopia :

Ouvrez l’icône GameShare. Choisissez Rejoindre GameShare, puis l’accès d’un utilisateur local. Sélectionnez votre utilisateur et laissez la console rechercher les sessions proches. Choisissez celle de l’hôte, puis attendez qu’il lance la partie.

Vous pourrez ensuite jouer dans Ville-Nouvelle. Nintendo précise que les interactions du visiteur peuvent être limitées : il ne faut pas interpréter la présence des mêmes capacités comme un accès identique à toutes les actions du propriétaire.

Pour une première séance, un petit projet commun permet de vérifier concrètement ce que chacun peut faire avant d’envisager une grande construction. Cette suggestion d’organisation ne change pas les droits de l’invité dans le mode partagé.

À distance, deux Switch 2 sont nécessaires

GameShare fonctionne aussi en ligne via GameChat. Dans ce cas, les deux participants doivent utiliser une Switch 2, avec les comptes, la connexion et l’abonnement Nintendo Switch Online requis pour les fonctions en ligne.

Sur le PC de Ville-Nouvelle, l’hôte choisit le partage via GameChat et invite le joueur. Celui-ci ouvre les invitations GameShare depuis le menu C, puis rejoint la session. Cette option ne permet donc pas à une Switch d’origine située ailleurs de recevoir le jeu par Internet.

À la fin du partage, l’invité ne peut plus lancer la session reçue. Pour arrêter proprement depuis le jeu de l’hôte, ouvrez le Pokédex avec +, utilisez – pour terminer la session et confirmez. Gardez cette limite en tête avant de confier la console invitée à quelqu’un qui espère continuer seul une fois l’hôte parti.