Le règlement M-D débute le 3 décembre à 3 h en France. Il élargit les équipes disponibles, tandis qu’un patch modifie plusieurs attaques.

La prochaine saison de combats classés de Pokémon Champions élargit les possibilités de composition d’équipe. Le règlement M-D ajoute 24 Pokémon et quatre Méga-Évolutions, dont Méga-Heatran et Méga-Nigirigon. Pour les joueurs en France métropolitaine, son entrée en vigueur est prévue le 3 décembre 2026 à 3 h, et non dans la journée du 2 décembre affichée sur les annonces américaines.

Les anciens Pokémon autorisés restent dans la compétition

Dans son annonce du 24 novembre, The Pokémon Company précise que les Pokémon déjà éligibles dans les règlements précédents le restent. Heatran, Oyacata et Nigirigon font partie des arrivants cités. Il s’agit donc d’un élargissement de la sélection, pas d’une remise à zéro obligeant tous les joueurs à abandonner leurs équipes actuelles.

Cela change surtout la préparation des rencontres. Une équipe qui fonctionnait face au groupe précédent de Pokémon pourra désormais croiser de nouveaux adversaires. Conserver ses six choix reste possible, mais il faut réexaminer les réponses qu’ils apportent aux nouvelles associations plutôt que supposer qu’un résultat obtenu auparavant restera identique.

La communication officielle donne un total de quatre Méga-Évolutions supplémentaires, mais ne les nomme pas toutes dans ce texte. Elle confirme Méga-Heatran et Méga-Nigirigon. Les deux autres ne doivent pas être complétées à partir d’une supposition ou d’une illustration ambiguë.

Le calendrier français s’étend jusqu’au 4 mars

Le créneau annoncé court du 2 décembre à 18 h au 3 mars 2027 à 17 h 59, en heure standard du Pacifique. Avec le décalage de neuf heures applicable en France métropolitaine à ces dates, cela correspond au 3 décembre à 3 h jusqu’au 4 mars 2027 à 2 h 59.

Cette conversion évite de préparer sa première session un jour trop tôt. Elle ne constitue toutefois pas un horaire de fin de maintenance : le règlement compétitif et la disponibilité technique du service sont deux informations différentes. Un éventuel message de maintenance du jeu reste la référence pour savoir quand les serveurs seront accessibles.

Le patch de décembre change aussi certaines habitudes

L’élargissement du roster accompagne un travail d’équilibrage annoncé séparément le 18 novembre. Dans ses notes officielles pour décembre, The Pokémon Company indique notamment qu’Éboulement passe de 90 à 95 % de précision, tandis que sa probabilité d’apeurer descend de 30 à 20 %. L’attaque touchera donc plus souvent en théorie, mais provoquera moins souvent cet effet secondaire.

C’est une différence importante pour la construction d’équipe : une meilleure précision ne signifie pas automatiquement une attaque renforcée sur tous ses aspects. Une stratégie qui comptait surtout sur l’empêchement d’agir doit intégrer cette baisse, même si les chances de toucher progressent.

Le correctif ajoute aussi des capacités à certains Pokémon. Les évolutions d’Évoli citées dans les notes pourront apprendre Câlinerie. Le talent Torche est remanié afin que le renforcement obtenu par son activation persiste après une Méga-Évolution. Ces changements concernent les combats sous tous les règlements, précise l’éditeur : ils ne sont pas réservés aux équipes du nouveau M-D.

Où vérifier la liste complète avant de refaire son équipe

The Pokémon Company indique un parcours dans l’interface : ouvrez la rubrique de recrutement, puis le recrutement de Pokémon et enfin les informations sur la sélection disponible. Ce parcours est décrit ici en français ; les libellés français officiels ne figurent pas dans l’annonce consultée.

La liste du jeu permettra de contrôler les espèces effectivement proposées et leurs options avant d’engager des ressources dans une nouvelle équipe. La page officielle couvre Pokémon Champions sur Nintendo Switch, iOS et Android ; cette annonce de règlement ne dévoile ni une édition supplémentaire ni un contenu payant distinct.

Le choix utile n’est donc pas de remplacer tout ce qui existait. Il consiste à consulter le roster élargi, puis à revoir les attaques et talents dont dépend votre plan de jeu. Entre nouvelles Méga-Évolutions et équilibrage, deux équipes visuellement identiques pourront ne plus se jouer exactement de la même manière après la maintenance.