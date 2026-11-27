CASETiFY décline Pokémon en accessoires pixelisés. L’étui Poké Ball est le plus visible, mais la compatibilité doit être vérifiée produit par produit.

Pokémon : cette Poké Ball en pixels protège vos écouteurs, et arrive le 1er décembre

La Poké Ball de CASETiFY n’attrape aucun Pokémon : elle entoure un boîtier d’écouteurs. Son relief en pixels fait partie d’une collection annoncée pour le 1er décembre, avec des coques et des accessoires assortis. Avant de choisir, il faudra surtout vérifier le modèle d’appareil accepté par chaque référence.

Visuel officiel : CASETiFY / Pokémon.

Dans son communiqué du 24 novembre, CASETiFY inscrit cette collection dans les trente ans de Pokémon. Le choix graphique renvoie aux premiers jeux : contours en marches d’escalier, personnages pixelisés et objets familiers reconstruits en volume. Les photographies officielles permettent de juger cette apparence, sans constituer un test de résistance.

Une Poké Ball en relief, avec un charme Pikachu

L’étui pour écouteurs reprend la forme de la Poké Ball avec une texture tridimensionnelle inspirée du pixel art. La marque lui associe un charme Pikachu. Il s’agit d’un accessoire de protection et de décoration : les écouteurs et leur boîtier de recharge ne doivent pas être supposés inclus.

Pour ce type d’achat, la silhouette générale ne suffit pas à établir la compatibilité. Deux générations d’écouteurs peuvent se ressembler tout en ayant une charnière, un port ou des dimensions différents. Il faudra sélectionner la référence exacte sur la fiche avant de valider le panier.

Les coques font bouger les personnages quand on secoue le téléphone

La gamme comprend aussi une coque Adventure Shake Shake, avec de petits éléments Pokémon mobiles à l’arrière, ainsi qu’un accessoire Pikachu lumineux. Ces effets donnent une raison de regarder l’objet lui-même, plutôt qu’un simple motif imprimé.

Le communiqué japonais mentionne des coques destinées aux appareils Apple et précise que la compatibilité varie selon le produit et le dessin. Il ne permet donc pas d’annoncer que tous les smartphones, ni tous les iPhone, seront couverts. La liste de modèles disponible à la commande fera foi.

Le calendrier est annoncé, les prix français restent à vérifier

La marque prévoit une sortie mondiale le 1er décembre 2026. L’horaire publié pour la boutique en ligne japonaise est 17 heures au Japon, soit 9 heures à Paris ce jour-là. Une liste d’attente sur la page de la collection permet de recevoir un avis de lancement ; elle ne constitue pas une réservation de stock.

Les prix en yens de l’annonce ne doivent pas être convertis en tarifs français. Frais, taxes et références proposées peuvent varier selon la boutique. Pour un cadeau, mieux vaut aussi contrôler le délai d’expédition affiché avant de compter sur une arrivée à une date précise. Le visuel donne l’envie ; la fiche du bon modèle permet de vérifier que l’accessoire pourra réellement servir.