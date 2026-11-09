POCO X8 Pro ou Redmi Note 15 Pro+ : avant de céder aux 200 Mpx, regardez ce point

Même batterie de 6 500 mAh et même recharge de 100 W, mais pas les mêmes possibilités photo, vidéo et eSIM : le comparatif des versions françaises.

Le Redmi Note 15 Pro+ 5G mise sur un grand capteur de 200 Mpx. Le POCO X8 Pro, limité à 50 Mpx, filme pourtant en 4K à 60 images par seconde, là où son cousin s’arrête à 30. Et puisque les deux modèles français embarquent 6 500 mAh et une recharge de 100 W, le choix se joue ailleurs que sur la seule batterie.

Ces deux smartphones ne défendent pas la même idée du milieu de gamme. L’un privilégie un grand écran et un équipement photo plus ambitieux sur le papier ; l’autre combine un format moins large avec une plateforme différente et davantage de souplesse en vidéo. Voici ce que leurs caractéristiques françaises permettent de départager, sans transformer une fiche technique en test photo ou en mesure d’autonomie.

Les différences qui changent vraiment l’utilisation

Caractéristique POCO X8 Pro Redmi Note 15 Pro+ 5G Écran AMOLED 6,59 pouces, jusqu’à 120 Hz 6,83 pouces, jusqu’à 120 Hz Dimensions 157,53 × 75,19 × 8,38 mm 163,34 × 78,31 × 8,19 mm en noir et bleu ; 8,47 mm en moka Poids annoncé 201,47 g 207,1 g en noir et bleu ; 208 g en moka Processeur Dimensity 8500-Ultra Snapdragon 7s Gen 4 Mémoire et stockage LPDDR5X, UFS 4.1 ; 256 ou 512 Go LPDDR4X, UFS 2.2 ; 256 ou 512 Go Appareil photo principal stabilisé 50 Mpx, capteur 1/1,95 pouce 200 Mpx, capteur 1/1,4 pouce Ultra grand-angle 8 Mpx 8 Mpx Vidéo arrière en 4K 30 ou 60 images/s 30 images/s Batterie et recharge annoncées 6 500 mAh, 100 W 6 500 mAh, 100 W Cartes SIM Deux nano-SIM Deux nano-SIM ou une nano-SIM et une eSIM Chargeur dans la boîte française Non Non

Le Redmi a davantage de marge pour recadrer une photo

Le chiffre de 200 Mpx n’est pas son seul argument. Le capteur principal du Redmi est aussi physiquement plus grand que celui du POCO. Cela lui donne un potentiel intéressant pour conserver des détails et exploiter la lumière, mais le traitement, les mouvements du sujet et les conditions de prise de vue restent déterminants. La résolution seule ne garantit ni des portraits plus réussis ni de meilleures photos de nuit.

Le recadrage constitue un usage plus concret : photographier une scène assez large puis resserrer le cadre peut profiter de cette réserve de définition lorsque la lumière et la netteté suivent. En revanche, aucun des deux n’intègre de téléobjectif dédié. Un recadrage dans le capteur principal ne devient pas, par magie, un véritable zoom optique.

C’est aussi pourquoi il faut distinguer le Pro+ du modèle sans « + ». Notre comparaison entre Redmi Note 15 Pro 5G et Pro+ détaille les autres écarts de cette famille.

Pour filmer un sujet qui bouge, le POCO dispose d’une option supplémentaire

En 4K, le X8 Pro peut enregistrer 60 images chaque seconde, contre 30 sur le Redmi. Sur un déplacement de caméra, un animal ou une scène sportive, cette cadence donne une restitution plus fluide. Elle permet aussi un ralenti à demi-vitesse dans un montage à 30 images par seconde.

Ce n’est pas une victoire universelle : filmer à 60 images/s demande davantage de lumière et peut produire des fichiers plus volumineux. Pour une scène peu éclairée ou un plan calme, le mode 30 images/s conserve son intérêt. Les deux appareils proposent d’ailleurs le Full HD à 60 images/s : la restriction du Redmi concerne ici la 4K, pas toutes ses vidéos.

Une batterie identique sur le papier, pas une autonomie prouvée identique

6 500 mAh et 100 W des deux côtés : impossible de conseiller le POCO uniquement parce qu’il chargerait plus fort. C’est précisément ce qui distingue ce duel de notre comparatif avec le Redmi Note 15 Pro 5G sans « + ».

L’écran, la puce, le réseau et les applications font varier la consommation. De même, 100 W désigne une puissance maximale, pas une puissance maintenue jusqu’à 100 %. Il faut donc éviter d’en déduire un nombre identique d’heures d’utilisation ou de minutes à la prise. Prévoyez aussi le chargeur compatible dans le budget : aucun des deux coffrets français n’en fournit.

Trois millimètres de largeur et une eSIM peuvent décider à votre place

Le Redmi est plus large de 3,12 mm et plus haut de 5,81 mm. Son écran offre davantage de surface pour lire, regarder une vidéo ou agrandir les caractères. Le POCO laisse moins de largeur à franchir avec le pouce et prend moins de place dans une poche. L’écart de poids est plus discret : environ 5,6 g entre le POCO et le Redmi noir ou bleu.

Pour une ligne de voyage dématérialisée, le Redmi possède un avantage précis : la fiche française prévoit l’association nano-SIM et eSIM, sous réserve de compatibilité de l’opérateur. Le POCO prévoit deux cartes physiques. Il peut donc lui aussi accueillir deux lignes, mais pas de la même manière.

Lequel choisir ?

Le POCO X8 Pro répond mieux à une priorité de format moins encombrant et de vidéo 4K fluide. Sa mémoire LPDDR5X et son stockage UFS 4.1 renforcent aussi l’intérêt de sa plateforme, sans suffire à promettre une cadence précise dans vos jeux.

répond mieux à une priorité de format moins encombrant et de vidéo 4K fluide. Sa mémoire LPDDR5X et son stockage UFS 4.1 renforcent aussi l’intérêt de sa plateforme, sans suffire à promettre une cadence précise dans vos jeux. Le Redmi Note 15 Pro+ 5G mérite davantage l’attention si vous privilégiez le grand écran, le potentiel de recadrage photo et l’eSIM.

Reste à comparer le prix du jour à capacité égale. Une offre sur 256 Go ne se compare pas directement à une version 512 Go, et le chargeur éventuellement fourni par un vendeur doit être identifié. Sans besoin particulier de 4K à 60 images/s ou d’eSIM, l’écart de prix réel et la prise en main deviennent les meilleurs arbitres.