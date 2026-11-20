Le POCO F9 Ultra apporte un véritable téléobjectif 5× ; le Pixel 10a privilégie un format plus petit, avec 52 g de moins à transporter. Le duel ne se résume pas à la taille de l’écran. Pour savoir si le POCO justifie une dépense supérieure, il faut d’abord décider si vous avez besoin de photographier de loin, de jouer longtemps sur un grand affichage ou simplement de disposer d’un téléphone facile à garder sur soi.

Les différences ci-dessous viennent des caractéristiques françaises publiées par les fabricants. Aucun résultat d’autonomie, de fluidité en jeu ou de qualité photo mesuré par Menow n’est présenté.

Le téléobjectif change les photos que vous pouvez prendre

Le POCO F9 Ultra dispose d’un périscope stabilisé de 120 mm équivalent. Le Pixel 10a possède deux caméras arrière, principale et ultra grand-angle, sans téléobjectif dédié. C’est une différence de matériel, pas seulement de réglage.

Au bord d’un terrain, derrière une barrière ou en voyage face à un détail architectural, le POCO permet de resserrer le cadre avec son optique longue. Le Pixel doit s’appuyer sur un recadrage et son traitement lorsque vous agrandissez l’image. Cela ne signifie pas que le POCO réussira tous les portraits ni que le Pixel ratera une photo de famille : à courte distance et sans fort grossissement, la comparaison doit se faire sur les images, pas sur le nombre de capteurs.

Point à comparer POCO F9 Ultra Google Pixel 10a Écran Environ 6,85 pouces, annoncé 6,9 pouces 6,3 pouces Fréquence maximale annoncée 185 Hz, selon applications et modes 120 Hz Poids 235 g 183 g Largeur 77,94 mm 73 mm Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 Google Tensor G4 Caméras arrière Principale 200 Mpx, ultra grand-angle 50 Mpx, périscope 50 Mpx Principale 48 Mpx et ultra grand-angle 13 Mpx Téléobjectif dédié 5×, 120 mm équivalent, stabilisé Non Batterie typique 8 050 mAh 5 100 mAh Stockages listés 256 Go, 512 Go, 1 To 128 ou 256 Go Charge sans fil Oui, jusqu’à 50 W annoncés Oui, Qi Adaptateur secteur inclus Non Non

52 g de moins : un avantage permanent, pas un détail de fiche

Les caractéristiques du Pixel 10a publiées par Google donnent 183 g et 73 mm de largeur. Comparé au POCO, cela représente près de 5 mm de moins à tenir entre les doigts. La différence se remarque surtout quand vous écrivez d’une main, consultez une carte en marchant ou regardez longtemps une vidéo sans poser le téléphone.

À l’inverse, un grand écran donne davantage de place aux sous-titres, aux commandes tactiles et au contenu. Il ne rend pas automatiquement une application plus complète : c’est principalement une question de confort visuel. Pour arbitrer, essayez de tenir le téléphone avec une coque, puis d’atteindre le haut de l’écran avec le pouce. Une diagonale séduisante sur une fiche peut être peu pratique dans votre poche.

Le jeu et la recharge : regarder les conditions, pas seulement les chiffres

Le POCO met l’accent sur le matériel de jeu et une recharge annoncée nettement plus puissante. La fréquence de l’écran n’est toutefois pas la cadence de chaque jeu : un titre limité à 60 images par seconde n’en produit pas 185 parce que la dalle l’autorise. Les modes d’interpolation doivent également être distingués des images calculées directement par le jeu.

Même prudence pour la batterie. Les 2 950 mAh supplémentaires du POCO sont réels dans les capacités nominales, mais ils ne prouvent pas 58 % d’autonomie en plus. La luminosité, la connexion mobile et la charge du processeur changent fortement le résultat. Pour la recharge, comparez aussi le coût du chargeur et du câble compatibles, plutôt que d’attribuer au téléphone la puissance inscrite sur n’importe quel adaptateur USB-C.

En France, comparer 256 Go des deux côtés

Le POCO commence à 256 Go alors que le Pixel existe aussi en 128 Go. Afficher uniquement leurs prix d’entrée exagérerait donc l’écart à équipement comparable. Le catalogue Xiaomi France consulté le 20 novembre 2026 indique 829,90 € pour le F9 Ultra 12/256 Go. Les pages Google consultées n’affichant pas toutes le même tarif promotionnel, nous ne figeons pas ici un supplément calculé sur une offre incertaine.

Le repère utile est simple : relevez le tarif français du Pixel en 256 Go au moment de votre choix, puis comparez les deux montants sans reprise ni avantage personnel. Si vos photos réclament souvent un zoom long et que vous voulez un grand écran pour jouer, le POCO apporte un équipement différent. Si vous utilisez surtout messagerie, navigation, photos de proximité et appels, le Pixel évite le poids et l’encombrement supplémentaires sans vous priver des usages essentiels. C’est cette différence de besoin qui doit décider du budget.