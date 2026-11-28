Le POCO ajoute 1 430 mAh et recharge jusqu’à 100 W. Le Samsung reste plus fin et plus léger, avec un écran plus grand et un suivi logiciel daté.

Le POCO F9 Pro offre une batterie plus grosse et une recharge plus puissante ; le Galaxy S26 FE reste plus fin et plus léger, avec un écran un peu plus grand. Ces différences racontent mieux le choix que les 200 mégapixels mis en avant par POCO. Tous deux possèdent un téléobjectif, mais leurs dimensions et leurs possibilités de recharge ne répondent pas aux mêmes habitudes.

Les caractéristiques françaises du POCO F9 Pro se confrontent ici à la fiche française du Galaxy S26 FE de 256 Go.

Version française POCO F9 Pro Galaxy S26 FE Écran AMOLED 6,59 pouces, jusqu’à 185 Hz AMOLED 6,7 pouces, jusqu’à 120 Hz Dimensions et poids 157,49 × 75,25 × 8,79 mm ; 206 g 161,6 × 76,9 × 7,4 mm ; 193 g Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series Exynos 2500 RAM / stockage 12/256 ou 12/512 Go 8/256 Go pour la version comparée Appareils arrière 200 Mpx principal, téléobjectif 50 Mpx 60 mm, ultra grand-angle 8 Mpx 50 Mpx principal, téléobjectif 8 Mpx 3×, ultra grand-angle 12 Mpx Batterie typique 6 330 mAh 4 900 mAh Recharge filaire / sans fil 100 W / 50 W 45 W / 15 W SIM Nano-SIM et/ou eSIM Nano-SIM et eSIM selon combinaison

Plus court chez POCO, plus léger chez Samsung

Le Samsung pèse 13 g de moins et gagne 1,39 mm en finesse, malgré une diagonale supérieure. Le POCO est plus court et plus étroit : les avantages de prise en main ne vont donc pas tous dans le même sens. Un appareil plus léger peut rester moins facile à atteindre d’une seule main si sa largeur augmente.

À 256 Go, les configurations n’ont pas non plus la même RAM. Cela ne transforme pas chaque application en démonstration de vitesse, mais cette différence doit rester visible lorsque vous comparez une offre. Une version Samsung de 128 Go moins chère ne constitue pas le même achat.

La recharge distingue davantage les deux appareils

Les 1 430 mAh supplémentaires représentent environ 29 % de capacité en plus chez POCO. Ils ne garantissent pas 29 % de temps d’utilisation supplémentaire : réseau, luminosité, jeu et logiciel interviennent aussi. Nous n’avons pas mesuré les deux appareils dans un protocole commun.

Les plafonds du POCO sont supérieurs avec ou sans câble. Encore faut-il disposer du chargeur adapté : les 50 W sans fil ne sont pas la puissance à attendre de n’importe quel socle Qi, et les 100 W filaires exigent un ensemble compatible. Ajoutez ce coût au téléphone si vous ne possédez pas le bon équipement ; les adaptateurs ne sont pas fournis.

La FAQ d’assistance du F9 Pro rappelle qu’une utilisation intensive pendant la charge peut réduire sa vitesse de recharge. La puissance maximale reste un plafond, pas une valeur maintenue du début à la fin.

Le nombre de mégapixels ne classe pas toutes les photos

Les appareils proposent trois focales, avec stabilisation optique sur leurs principaux et téléobjectifs. Le POCO utilise un téléobjectif équivalent à 60 mm, présenté comme un zoom 2,5× ; le Samsung annonce un zoom optique 3×. Leurs cadrages se rapprochent davantage entre eux que d’un téléobjectif 5×.

Les 200 Mpx du POCO ne suffisent pas à établir la netteté nocturne ou la qualité des visages en mouvement. Il faudrait examiner les mêmes sujets sous les mêmes lumières, en séparant principal, ultra grand-angle et téléobjectif. Sans cette confrontation, on peut décrire leurs possibilités, pas prétendre que le POCO gagne chaque scène.

Pour les jeux, le rafraîchissement maximal de 185 Hz dépend du contenu compatible. Les images intermédiaires créées par le traitement du POCO ne sont pas calculées nativement par chaque jeu. Une session prolongée est encore nécessaire pour juger chauffe et régularité.

Le suivi logiciel peut compter autant que la batterie

HyperOS et One UI proposent des habitudes et des services différents. La fiche française du Galaxy indique une maintenance de sécurité jusqu’au 30 septembre 2033. Pour le POCO, consultez l’échéance propre au F9 Pro dans le centre de sécurité Xiaomi. La présence d’HyperOS 4 ne suffit pas à déterminer pendant combien d’années les correctifs continueront.

Le F9 Pro répond davantage à une recherche de recharge polyvalente, de capacité et d’équipement de jeu. Le S26 FE est plus pertinent si finesse, poids et suivi logiciel documenté passent avant ces critères. Le POCO reste néanmoins plus étroit : essayez de garder cette nuance lorsque vous comparez leur prise en main.

Comparez les offres à 256 Go hors reprise et bonus conditionnel, contrôlez RAM et vendeur, puis ajoutez le chargeur. Le bon choix dépend du prix de ces avantages concrets, pas seulement de la remise affichée.