POCO F8 Ultra : HyperOS 4 stable arrive en Europe, quelle version vérifier sur le vôtre ?

Le POCO F8 Ultra européen dispose désormais d’une version stable publique de HyperOS 4, numérotée OS4.0.3.0.XPMEUXM. Le suivi actualisé le 20 novembre la distingue du programme pilote de la ROM Global. Cela ne signifie pas que tous les téléphones reçoivent la notification au même moment.

La progression compte pour les propriétaires qui attendaient au-delà du premier référencement. La version OS4.0.1.0.XPMEUXM avait été repérée auparavant ; la nouveauté est ici la build stable publique 4.0.3.0. Une ligne dans un calendrier et un système proposé au téléchargement ne décrivent pas le même stade.

Deux ROM, deux numéros et deux états de déploiement

Version du téléphone Build repérée État dans le suivi Europe / EEA OS4.0.3.0.XPMEUXM Stable publique, répertoriée le 19 novembre Global OS4.0.2.0.XPMMIXM Pilote, répertoriée le 20 novembre

Le suffixe est important : EUXM désigne ici la branche européenne, MIXM la branche Global. Le nom POCO F8 Ultra ne suffit pas à savoir quelle mise à jour votre exemplaire attend. Deux appareils vendus sous le même nom peuvent suivre des branches différentes.

La version Global n’est pas « plus récente » simplement parce qu’elle figure sur une ligne datée du 20 novembre. Le statut pilote décrit un accès limité, tandis que le canal public européen correspond à une autre étape de distribution.

Ouvrez les Paramètres du téléphone et la rubrique consacrée aux informations de l’appareil. Affichez la version de Xiaomi HyperOS et relevez le numéro complet, jusqu’au suffixe EUXM ou MIXM. Utilisez la recherche de mise à jour intégrée au téléphone. Si une version est proposée, lisez son numéro et son journal de changements avant de lancer l’installation.

Le numéro complet est plus utile qu’une capture affichant seulement « HyperOS 4 ». Il permet de comparer la bonne branche et évite de croire qu’une mise à jour Global manque forcément sur un appareil européen.

Pourquoi votre POCO peut encore n’afficher aucune notification

Une version publique peut être distribuée progressivement. Son référencement dans le suivi des versions HyperOS 4 ne prouve pas que chaque numéro de série la reçoit immédiatement. L’absence de notification ne suffit donc pas à conclure à un problème du téléphone.

Changer le pays dans les réglages ne transforme pas une ROM MIXM en EUXM. Cette sélection régionale et la branche du système sont deux choses différentes. Il n’est pas nécessaire de flasher une ROM ni de déverrouiller le téléphone pour vérifier la disponibilité normale d’une mise à jour.

Avant une installation proposée officiellement par l’appareil, sauvegardez les données importantes et prévoyez batterie et connexion suffisantes. La vérification à retenir est simple : POCO F8 Ultra européen, suffixe EUXM, build 4.0.3.0. Le calendrier de réception individuel reste progressif.