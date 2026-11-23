La référence OS4.0.2.0.XPKEUXM marque une avancée pour le POCO F8 Pro européen. Le suivi la classe en Pilot : aucune ouverture générale en France n’est démontrée.

Image : illustration.

Le POCO F8 Pro dispose désormais d’une première référence européenne HyperOS 4 dans le suivi de XiaomiFirmware : OS4.0.2.0.XPKEUXM. Le relevé la date du 21 novembre et la classe en Pilot, pour une diffusion limitée. C’est une avancée par rapport à notre point du 18 novembre, qui ne recensait pas encore de version EUXM pour ce téléphone. Ce n’est pas une confirmation de réception pour tous ses propriétaires français.

Le F8 Pro européen franchit une étape distincte de la version Global

Le suivi actualisé le 23 novembre distingue la nouvelle branche européenne du F8 Pro de sa branche Global, déjà présentée comme publique. Les deux ne portent pas la même terminaison : XPKEUXM pour l’Europe, XPKMIXM pour la Global. Le statut de la seconde ne démontre pas que la première est accessible à tout le monde.

Pour un utilisateur, cette différence évite une fausse comparaison : une capture du même téléphone affichant HyperOS 4 ne suffit pas à expliquer ce que le sien doit recevoir. La bonne référence est celle de son propre appareil, avec toutes ses lettres, et pas simplement son nom commercial.

Trois changements recensés depuis notre dernier point

Voici les nouvelles références que le même suivi attribue au lot du 21 novembre. Elles sont toutes classées Pilot au moment de notre vérification.

Modèle européen Référence recensée Évolution depuis notre point du 18 novembre POCO F8 Pro OS4.0.2.0.XPKEUXM Première référence européenne signalée Xiaomi 15 OS4.0.8.0.XOCEUXM Après la version 4.0.7.0 POCO X8 Pro Max OS4.0.7.0.XPLEUXM Après la version 4.0.6.0

Ce que vous pouvez vérifier sans changer de branche

Sur votre F8 Pro, consultez la version complète dans Paramètres → À propos du téléphone. Si elle se termine par EUXM, c’est la ligne européenne qui vous concerne. Lancez ensuite la recherche depuis la carte Xiaomi HyperOS. Une offre affichée sur votre appareil permet de vérifier votre accès effectif ; un numéro découvert dans un inventaire ne le remplace pas.

Ne lisez pas non plus le passage de 4.0.7.0 à 4.0.8.0 comme une liste de nouvelles fonctions : sans journal de changements propre à ces versions, leur numéro ne permet pas de promettre une meilleure autonomie ou une correction particulière. Pour approfondir les différences entre régions et canaux, notre dossier sur les versions européennes d’HyperOS 4 conserve les repères détaillés.