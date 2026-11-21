POCO F7 Ultra : HyperOS 4 apparaît en Chine, mais quelle version pour votre modèle français ?

Le fichier HyperOS 4 repéré pour la famille du POCO F7 Ultra concerne la branche chinoise, pas la ROM européenne. Au relevé du 21 novembre, le suivi des micrologiciels affiche encore HyperOS 3 pour les branches Europe et Global. Pour savoir si une annonce vous concerne, le détail décisif se trouve dans les dernières lettres du numéro de version.

Le même nom de famille ne signifie pas la même mise à jour

Le POCO F7 Ultra et le Redmi K80 Pro sont regroupés sous le nom technique miro dans le suivi. Cela explique pourquoi un fichier chinois peut apparaître sur une page associée au POCO. Cela ne transforme pas ce fichier en mise à jour destinée à un exemplaire européen.

Branche suivie Version recensée Système indiqué Ce que cela signifie Chine, Redmi K80 Pro OS4.0.3.0.XOMCNXM HyperOS 4, Android 17 Fichier chinois recensé Europe, POCO F7 Ultra OS3.0.303.0.WOMEUXM HyperOS 3, Android 16 Pas de version HyperOS 4 européenne dans ce relevé Global, POCO F7 Ultra OS3.0.303.0.WOMMIXM HyperOS 3, Android 16 Branche distincte de la version européenne

Le relevé des différentes branches a été vérifié le 21 novembre à 14 h, sans fuseau précisé par le site. Il représente un état du suivi, pas la preuve que tous les appareils d’un marché reçoivent immédiatement une notification.

Ouvrez les Paramètres, puis la rubrique À propos du téléphone. Affichez la fiche HyperOS pour lire le numéro complet. Ne vous arrêtez pas au grand chiffre affiché sur la première page. Regardez la fin du code : EUXM désigne la branche européenne, MIXM la branche Global et CNXM la branche chinoise. Comparez une même branche. Un numéro chinois commençant par OS4 ne permet pas de conclure qu’un téléphone EUXM a raté son téléchargement.

Par exemple, un propriétaire français peut utiliser un appareil en MIXM acheté via un autre circuit. Sa présence en France ne change pas le code installé. À l’inverse, voir « Global » dans une annonce commerciale ne suffit pas à identifier la branche : c’est le numéro complet du logiciel qui permet de trancher.

Changer le pays dans les réglages ne convertit pas la ROM

Le pays sélectionné dans les paramètres régionaux et la branche du système sont deux informations différentes. Passer de France à un autre pays dans un menu ne remplace pas EUXM par CNXM. Le fichier chinois ne doit pas être traité comme un raccourci pour obtenir la mise à jour européenne. Le simple partage d’un nom technique ne garantit pas une installation compatible.

Ce qui manque encore pour annoncer HyperOS 4 en France

Il faut une version destinée à la branche concernée, puis des éléments sur son déploiement. La fiche chinoise du paquet mentionne Android 17 et son nom de fichier contient explicitement CNXM. Elle ne donne ni calendrier européen, ni statut pilote européen, ni date d’arrivée sur votre appareil. Pour l’instant, le bon réflexe est de conserver son numéro complet et de consulter la recherche de mises à jour de sa propre ROM, plutôt que de suivre une capture d’un autre marché.