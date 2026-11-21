Le fichier HyperOS 4 repéré pour la famille du POCO F7 Ultra concerne la branche chinoise, pas la ROM européenne. Au relevé du 21 novembre, le suivi des micrologiciels affiche encore HyperOS 3 pour les branches Europe et Global. Pour savoir si une annonce vous concerne, le détail décisif se trouve dans les dernières lettres du numéro de version.
Le même nom de famille ne signifie pas la même mise à jour
Le POCO F7 Ultra et le Redmi K80 Pro sont regroupés sous le nom technique miro dans le suivi. Cela explique pourquoi un fichier chinois peut apparaître sur une page associée au POCO. Cela ne transforme pas ce fichier en mise à jour destinée à un exemplaire européen.
|Branche suivie
|Version recensée
|Système indiqué
|Ce que cela signifie
|Chine, Redmi K80 Pro
|OS4.0.3.0.XOMCNXM
|HyperOS 4, Android 17
|Fichier chinois recensé
|Europe, POCO F7 Ultra
|OS3.0.303.0.WOMEUXM
|HyperOS 3, Android 16
|Pas de version HyperOS 4 européenne dans ce relevé
|Global, POCO F7 Ultra
|OS3.0.303.0.WOMMIXM
|HyperOS 3, Android 16
|Branche distincte de la version européenne
Le relevé des différentes branches a été vérifié le 21 novembre à 14 h, sans fuseau précisé par le site. Il représente un état du suivi, pas la preuve que tous les appareils d’un marché reçoivent immédiatement une notification.
Comment reconnaître la ROM installée sur votre téléphone
- Ouvrez les Paramètres, puis la rubrique À propos du téléphone.
- Affichez la fiche HyperOS pour lire le numéro complet. Ne vous arrêtez pas au grand chiffre affiché sur la première page.
- Regardez la fin du code : EUXM désigne la branche européenne, MIXM la branche Global et CNXM la branche chinoise.
- Comparez une même branche. Un numéro chinois commençant par OS4 ne permet pas de conclure qu’un téléphone EUXM a raté son téléchargement.
Par exemple, un propriétaire français peut utiliser un appareil en MIXM acheté via un autre circuit. Sa présence en France ne change pas le code installé. À l’inverse, voir « Global » dans une annonce commerciale ne suffit pas à identifier la branche : c’est le numéro complet du logiciel qui permet de trancher.
Changer le pays dans les réglages ne convertit pas la ROM
Le pays sélectionné dans les paramètres régionaux et la branche du système sont deux informations différentes. Passer de France à un autre pays dans un menu ne remplace pas EUXM par CNXM. Le fichier chinois ne doit pas être traité comme un raccourci pour obtenir la mise à jour européenne. Le simple partage d’un nom technique ne garantit pas une installation compatible.
Ce qui manque encore pour annoncer HyperOS 4 en France
Il faut une version destinée à la branche concernée, puis des éléments sur son déploiement. La fiche chinoise du paquet mentionne Android 17 et son nom de fichier contient explicitement CNXM. Elle ne donne ni calendrier européen, ni statut pilote européen, ni date d’arrivée sur votre appareil. Pour l’instant, le bon réflexe est de conserver son numéro complet et de consulter la recherche de mises à jour de sa propre ROM, plutôt que de suivre une capture d’un autre marché.
Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.