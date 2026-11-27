OPPO précise lui-même ce que signifie Zero-Feel Crease. La note officielle distingue un effet visuel de la disparition physique du pli.

Une pliure qui ne se voit presque plus peut encore se sentir sous le doigt. La distinction compte lorsqu’on compare les promesses d’Honor et le « Zero-Feel Crease » du Find N6. Malgré ce nom anglais, OPPO définit d’abord un résultat visuel : sa documentation ne promet pas la disparition physique du pli.

Ce détail apporte un éclairage concret à l’annonce du futur pliant Honor attendu en mars 2027. Une déclaration de dirigeant, une appellation commerciale et une mesure de laboratoire ne permettent pas de conclure exactement la même chose.

La petite note d’OPPO change le sens de « Zero-Feel »

Dans la première note de son communiqué de lancement du Find N6, daté du 17 mars 2026, OPPO précise que Zero-Feel Crease désigne un effet visuel. Le pli est normalement peu visible sous la plupart des angles en utilisation courante ; il n’est pas physiquement absent. La perception dépend aussi de la lumière et du contenu affiché.

Le nom ne suffit donc pas à garantir une surface parfaitement uniforme au toucher. Lire une page, regarder une vidéo et faire glisser un doigt au centre de l’écran sollicitent des perceptions différentes. Un reflet peut révéler une irrégularité que l’image masquait. À l’inverse, sentir légèrement le passage central ne signifie pas que cette ligne gênera constamment la lecture.

Honor parle d’un futur appareil, OPPO d’un modèle déjà lancé

IT之家 rapporte le 23 novembre que Li Jian, dirigeant d’Honor, a annoncé un pliant au format large pour mars 2027 et mis en avant un écran pratiquement dépourvu de pliure. Le reportage ne fournit pas de mesure comparative du relief ni de protocole permettant d’évaluer cette promesse face au Find N6.

Il faut distinguer ce futur téléphone du Magic V6. Pour ce dernier, Honor annonçait au MWC 2026 une réduction de 44 % de la profondeur du pli par rapport à la génération précédente. Ce chiffre concerne un modèle identifié et une comparaison interne à la gamme. Il ne décrit pas par avance le téléphone de mars 2027.

Appareil Ce que la communication établit Ce qu’elle ne démontre pas Futur pliant Honor, mars 2027 Une promesse de pliure très fortement atténuée Un relief mesuré face au Find N6 Honor Magic V6 Une réduction annoncée de profondeur face à son prédécesseur La disparition totale du pli du futur modèle OPPO Find N6 Une appellation définie comme un effet visuel Une garantie d’absence physique au toucher

Attention à ce que mesure réellement un chiffre

OPPO décrit un nivellement des irrégularités de la charnière par impression de matière puis durcissement aux UV. La variation de hauteur annoncée passe de 0,2 à 0,05 mm. Ces 0,05 mm concernent la charnière : ce n’est pas une mesure de profondeur du pli dans l’écran.

Deux essais sont également distingués dans le communiqué : 600 000 pliages pour la certification liée à la planéité, un million pour le fonctionnement du mécanisme. Le second résultat ne signifie pas que l’écran serait certifié sans relief après un million d’ouvertures. Ces indications, rapportées par le constructeur, ne constituent pas notre propre essai.

Comparer directement les pourcentages d’Honor et d’OPPO reviendrait à rapprocher des mesures dont l’objet et la référence ne sont pas nécessairement les mêmes. Pour départager les appareils, il faudrait un examen commun, avec un éclairage et un état d’usure comparables.

Ce qu’il faut regarder avant de choisir

En magasin, commencez par afficher un contenu que vous utilisez réellement : un article, une conversation ou une vidéo. Observez-le de face, puis inclinez légèrement le téléphone sous la lumière. L’objectif est de savoir si le reflet vous dérange dans votre position habituelle.

Vous pouvez ensuite faire défiler doucement la page avec la pulpe du doigt en traversant le centre. Cela distingue la gêne visuelle d’un éventuel relief perceptible. Un exemplaire d’exposition renseigne sur cet appareil précis ; il ne prédit pas son évolution pendant plusieurs années. La question reste personnelle : dans vos gestes courants, cette zone interrompt-elle réellement la lecture ou le défilement ?