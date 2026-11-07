L’offre est accessible en France aux abonnés PlayStation Plus éligibles. Un ancien essai de YouTube Premium, Music Premium ou Premium Lite peut toutefois vous en exclure.

PlayStation Plus : trois mois de YouTube Premium offerts, mais pas si vous l’avez déjà essayé

Votre abonnement PlayStation Plus peut donner accès à trois mois de YouTube Premium sans frais, en France. Mais avoir un abonnement PlayStation actif ne suffit pas : l’historique du compte Google utilisé compte aussi. Et un essai gratuit déjà consommé peut fermer la porte.

Un ancien essai suffit à vous rendre inéligible

Les conditions publiées par PlayStation réservent cette opération aux nouveaux utilisateurs de YouTube Premium. Sont également exclus les comptes ayant déjà bénéficié d’un essai de Premium, de Music Premium ou de Premium Lite. Autrement dit, avoir testé le service puis résilié depuis longtemps ne permet pas de repartir automatiquement pour trois mois.

Il faut également avoir au moins 18 ans, disposer d’un compte Google et fournir un moyen de paiement valide. Ce dernier point mérite votre attention avant de valider.

L’essai ne s’arrête pas tout seul

À l’issue des trois mois, l’abonnement devient payant et se renouvelle chaque mois, sauf résiliation. Le tarif à retenir est celui présenté au moment de l’activation. Notez la date de fin affichée avant de confirmer : elle vous permettra de décider si vous souhaitez conserver le service avant le premier prélèvement.

Connectez-vous sur le site de PlayStation avec le compte associé à votre abonnement actif, puis ouvrez la rubrique des avantages PlayStation Plus. La vérification de votre éligibilité précède la redirection vers les instructions de YouTube. Pour un abonnement PlayStation Plus tout juste créé, Sony indique qu’un délai de 24 à 48 heures peut être nécessaire.

Dernière vérification utile : regardez quel compte Google est connecté avant d’accepter l’essai. C’est sur ce compte que s’appliqueront ses conditions et son renouvellement.

Ces avantages s’ajoutent aux jeux mensuels : notre sélection des jeux PlayStation Plus de novembre permet de choisir lequel lancer en premier ce week-end.