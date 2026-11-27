Un essai montre Gemini naviguer dans des applications de courses et de transport. Des erreurs de panier subsistent et la France reste hors de la bêta.

Pixel 10 : Gemini prépare les courses à l’écran, mais un essai montre où il se trompe

Sur un Pixel 10, Gemini peut désormais naviguer dans certaines applications pour préparer un trajet ou remplir un panier. Un essai publié le 27 novembre par Android Authority montre ce que cette automatisation réussit et ce qu’elle comprend mal. La France ne figure pas dans les pays pris en charge par la documentation actuelle de Google.

Un café demandé, une commande entière ajoutée

Karandeep Singh raconte avoir demandé des options de trajet Uber vers l’aéroport, puis essayé Blinkit et Zomato pour les courses et la restauration. Gemini a retrouvé des produits et comparé des options. Mais en voulant reprendre un ancien café, l’assistant a aussi reproduit la commande complète. D’autres essais ont nécessité des corrections de produit ou buté sur un sélecteur horaire.

Ce sont des observations du journaliste sur son appareil, sans protocole permettant d’en déduire un taux de réussite général. Leur intérêt est concret : une demande répétitive peut avancer seule, tandis qu’un détail mal interprété change le panier.

Une bêta distincte des applications connectées

La documentation officielle de Google distingue les connecteurs, qui échangent directement avec un service, de cette automatisation qui manipule l’interface dans un environnement de téléphone virtuel. Elle demande une autorisation pour chaque application, un appareil compatible, un compte personnel et un utilisateur majeur.

Les pays indiqués sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Inde et le Japon pour les Pixel ; la Corée du Sud est également listée pour d’autres appareils compatibles. Le français n’est pas parmi les langues proposées. Une mise à jour du Pixel ne suffit donc pas à ouvrir l’accès en France.

Google prévoit de demander à l’utilisateur certaines confirmations et la finalisation des transactions. Cela n’exclut pas les erreurs : le panier doit être contrôlé avant de payer. Autre limite propre au Pixel 10 dans l’aide actuelle : on peut arrêter une tâche, mais pas reprendre son contrôle à l’écran. Ce détail nuance la description plus générale de l’essai et compte lorsqu’une automatisation se trompe.

Capture du test : Karandeep Singh / Android Authority. Image : illustration.