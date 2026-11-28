L’aide française de Google détaille la création d’un cadran par texte ou à la voix. Un compte personnel avec Gemini et Internet sont requis ; l’accès régional reste à vérifier.

Décrire le cadran que vous voulez, puis l’ajouter à votre Pixel Watch : c’est le principe de la création assistée par Gemini. Au lieu de choisir uniquement parmi des modèles existants, vous pouvez formuler une demande par écrit ou à la voix. Google décrit le parcours dans son aide française, même si sa disponibilité en France reste à confirmer pour chaque compte.

Depuis le téléphone, commencez dans Cadrans

La procédure indiquée par Google passe par l’application Watch :

Ouvrez Cadrans. Appuyez sur Créer. Décrivez le résultat recherché et suivez les étapes de personnalisation. Appuyez sur Ajouter à la montre lorsque le résultat vous convient.

Sur la montre, maintenez le cadran, balayez vers Ajouter, ouvrez la galerie puis choisissez Créer. La description peut passer par le microphone ou le clavier. Les conditions de « Créer mon widget » peuvent devoir être acceptées avant de poursuivre.

Une description précise évite de demander un cadran illisible

Commencez par ce qui compte vraiment sur votre poignet : une heure bien visible, un fond discret ou une palette limitée. Vous pouvez par exemple demander « un cadran sobre, fond sombre, heure très lisible et une seule couleur d’accent ». Il s’agit d’un exemple de demande, pas d’un résultat testé par Menow.

Avant de retenir une proposition, regardez-la à la distance normale de consultation de votre montre. Un dessin séduisant sur le téléphone peut être trop chargé sur un écran de quelques centimètres. Vérifiez aussi que la personnalisation ne vous fait pas perdre l’accès aux informations que vous utilisez réellement.

Internet et Gemini sont nécessaires, la disponibilité n’est pas universelle

Google exige une connexion Internet et un compte Google personnel avec Gemini activé. Son annonce du 10 novembre prévoyait l’arrivée de Créer mon widget sur Pixel Watch dans les semaines suivantes, avec des restrictions de pays, de langues et d’accès.

La page d’aide traduite ne fournit pas une liste complète des modèles et pays pour cette création de cadrans. Elle ne permet donc pas de garantir que Créer apparaît aujourd’hui sur chaque montre en France. Si ce bouton manque, ne prenez pas les conditions du créateur de widgets des téléphones Pixel pour une preuve de compatibilité : il s’agit d’une autre interface.