La Pixel Watch 5 fonctionne avec un Galaxy comme avec d’autres smartphones Android compatibles. La Galaxy Watch9 accepte elle aussi des téléphones d’autres marques, mais certaines fonctions de santé restent liées à un mobile Samsung. C’est cette différence qu’il faut regarder avant le cadran, surtout si vous envisagez de changer de marque de téléphone dans un an.

Le téléphone, la taille choisie et les services inclus ne sont pas les seuls critères : écran, GPS, capteurs et autonomie distinguent aussi les deux familles. Les chiffres ci-dessous sont ceux des fabricants ; les performances ne proviennent pas d’un essai comparatif réalisé par Menow.

Le téléphone départage déjà une partie du duel

La liste de compatibilité française de Samsung demande pour la Watch9 un smartphone sous Android 13 ou plus récent, avec au moins 1,5 Go de mémoire vive. Elle distingue bien les Galaxy des autres Android : les seconds sont admis, avec certaines exceptions selon les appareils. Les tablettes et l’iPhone ne sont pas pris en charge.

Google fixe le seuil à Android 12 pour la Pixel Watch 5, avec un compte Google et l’application Pixel Watch. Une personne qui conserve un Android 12 peut donc satisfaire les exigences de Google et échouer à celles de Samsung. Il faut vérifier la version du système du téléphone avant d’acheter, pas seulement la présence du Bluetooth.

Votre téléphone Pixel Watch 5 Galaxy Watch9 Galaxy compatible et à jour Association possible Association possible, intégration Galaxy la plus complète Pixel, Xiaomi ou autre Android compatible Association possible Fonctions de base disponibles, restrictions sur certaines fonctions Samsung Android 12 sans mise à jour vers Android 13 Seuil logiciel accepté Ne satisfait pas le minimum annoncé iPhone Pas le choix adapté Non pris en charge

ECG et tension : la restriction Samsung à connaître

Sur un téléphone d’une autre marque, la Galaxy Watch9 ne perd pas tout son intérêt. Samsung confirme que le suivi fitness, les notifications et les applications restent utilisables avec Android. Acheter une Watch9 pour recevoir ses messages et enregistrer ses sorties n’impose donc pas automatiquement de remplacer son téléphone par un Galaxy.

La limite importante se trouve dans Samsung Health Monitor. L’application destinée notamment à l’ECG et à la pression artérielle demande un smartphone Samsung Galaxy. Son exigence propre est Android 12 ou ultérieur ; pour une Watch9, il faut néanmoins respecter le minimum Android 13 de la montre. La France figure dans la liste des pays où l’ECG est proposé, sous réserve des appareils et conditions indiqués.

Pour la tension, il faut aussi prendre en compte la calibration requise par le service avec un tensiomètre à brassard. Il ne s’agit pas de retrouver au poignet un appareil de mesure autonome utilisable sans préparation. Une fonction inscrite sur une fiche internationale n’est pas, à elle seule, la preuve qu’elle est accessible avec votre téléphone français.

Petit ou grand cadran : comparer les bonnes tailles

La Pixel Watch 5 existe en 41 et 45 mm, la Watch9 en 40 et 44 mm. La comparaison visuelle de Tom’s Guide met en évidence deux partis pris : verre bombé et boîtier rond chez Google, écran plat et silhouette à coins arrondis chez Samsung. Une taille nominale plus petite ne signifie pas nécessairement une surface d’affichage plus petite.

Pour le sommeil, le contact avec le poignet et le bracelet comptent autant que les millimètres. Un grand modèle qui tourne autour du bras n’est pas automatiquement un meilleur choix pour enregistrer une nuit ou une course. À l’inverse, une grande surface rend généralement les données et les commandes plus confortables à consulter. L’idéal est de comparer les deux petites tailles entre elles, puis les deux grandes, avant de décider si le supplément de volume vous convient.

Écran, GPS et capteurs : les différences matérielles utiles

Équipement Pixel Watch 5 Galaxy Watch9 Boîtier et protection d’écran Aluminium, Gorilla Glass 5 bombé Aluminium, verre saphir plat Poids sans bracelet 31 g en 41 mm ; 36,7 g en 45 mm 31,5 g en 40 mm ; 34 g en 44 mm Épaisseur annoncée 12,3 mm 8,6 mm Affichage AMOLED LTPO, 320 ppp, jusqu’à 3 000 nits Super AMOLED : 438 × 438 pixels en 40 mm ; 480 × 480 en 44 mm ; jusqu’à 3 000 nits Positionnement GPS double fréquence GPS double fréquence L1 + L5 Stockage annoncé 64 Go 32 Go Capteurs distinctifs Conductance cutanée pour la réponse du corps, température cutanée Analyse d’impédance bioélectrique, température cutanée Audio Microphone et haut-parleur Microphone et haut-parleur Résistance annoncée 5 ATM, IP68 5 ATM, IP68

Le tableau matériel publié par Samsung précise les tailles d’écran et les poids des deux Watch9. Les fonctions régionales de santé de cette présentation internationale ne sont pas, elles, transposables automatiquement en France. Les deux familles possèdent un capteur cardiaque optique, des électrodes pour l’ECG et les capteurs de mouvement nécessaires aux activités. La présence du matériel n’annule pas les restrictions de l’application.

Le double GPS sert à améliorer le positionnement dans des environnements difficiles ; il ne prouve pas que les deux montres enregistrent exactement la même trace. Le saphir Samsung et le verre bombé Google répondent aussi à des choix différents de protection et de forme. Enfin, les mesures d’épaisseur publiées ne constituent pas un essai de confort au poignet et ne doivent pas être interprétées comme une différence ressentie garantie.

Autonomie : ne pas mélanger capacité et durée d’usage

Les caractéristiques françaises de Google annoncent jusqu’à 30 heures avec affichage permanent pour la 41 mm, et 40 heures pour la 45 mm. En économie d’énergie, les plafonds passent respectivement à 48 et 72 heures. La recharge complète annoncée prend environ 45 minutes sur la petite et 60 minutes sur la grande. Ce sont des estimations du fabricant, pas des mesures de ce comparatif.

Chez Samsung, les capacités officielles sont de 390 mAh en 40 mm et 445 mAh en 44 mm. Le gain de 20 % mis en avant par la marque concerne la capacité de la petite Watch9 par rapport à la petite Watch8. Il ne signifie pas que la Watch9 dure 20 % de plus que la Pixel Watch 5. Les processeurs, les réglages et les scénarios de mesure diffèrent : les milliampères-heures ne permettent pas de déclarer un vainqueur à eux seuls.

La fiche française de la Watch9 Bluetooth 44 mm annonce jusqu’à 40 heures sans écran permanent et 30 heures avec l’AOD. Avec l’AOD, la grande Pixel revendique donc 40 heures contre 30 pour cette grande Samsung, mais il s’agit de plafonds issus de protocoles distincts. Cette même fiche Samsung indique des mises à jour de sécurité jusqu’au 31 juillet 2031. Une durée identique ne peut pas être attribuée à la Pixel sans engagement Google correspondant.

Applications, musique et paiement : regarder le service derrière l’icône

Sur la Galaxy Watch9, le Play Store donne accès à des applications comme Spotify, Strava ou Google Maps. Le guide français Samsung décrit notamment l’enregistrement de playlists Spotify sur la montre et le contrôleur photo pour un Galaxy compatible. Télécharger une application ne rend pas automatiquement son contenu hors ligne gratuit : les possibilités dépendent du service et de l’abonnement.

Google Wallet permet sur Pixel Watch d’ajouter une carte bancaire compatible, puis de payer avec la montre sans sortir le téléphone. L’assistance Google précise que la carte doit être ajoutée à Wallet sur la montre : sa présence sur le téléphone ne suffit pas. Samsung propose Samsung Wallet ; vérifiez la prise en charge de votre carte et du téléphone associé avant de considérer le paiement comme acquis.

Les versions LTE des deux familles demandent un opérateur et une option compatibles pour les usages mobiles loin du téléphone. Elles ne remplacent pas un abonnement par leur seule présence dans la fiche technique. De même, davantage de stockage permet de conserver plus de contenu compatible, mais ne donne pas accès à tous les catalogues de musique sans compte ni téléchargement préalable.

Le prix en euros et les services à ajouter

Au relevé du 22 novembre 2026, Google affiche la Pixel Watch 5 à partir de 349 € au lieu de 419 € sur son site français. La remise de 70 € est annoncée jusqu’au 1er décembre, dans les limites précisées par l’offre. Le tarif d’entrée concerne la petite version ; les autres tailles et la connectivité mobile changent l’addition. Il faut donc comparer le prix final de deux configurations équivalentes.

Sur le site français Samsung, le prix relevé le même jour pour la Galaxy Watch9 44 mm Graphite Bluetooth, référence SM-L350NZKAEUB, est de 439 €. Attention : ce grand modèle ne doit pas être opposé directement aux 349 € du petit modèle Pixel pour calculer un écart à taille équivalente. Ces deux montants identifient précisément les configurations observées, sans additionner reprise, crédit ou cadeau au prix de la montre.

Google propose aussi trois mois de Google Health Premium sans frais selon conditions, notamment pour le coaching personnalisé avec Gemini. Une période d’essai ne signifie pas que le service reste gratuit après son terme. Avant d’intégrer ce coaching à votre décision, regardez le tarif de renouvellement effectivement présenté sur votre compte français et les conditions de résiliation ; le prix en dollars d’un article américain ne constitue pas le tarif français.

Le choix devient alors plus net : avec un Galaxy et un intérêt pour Samsung Health Monitor, la Watch9 conserve un avantage d’intégration. Avec un autre Android, la Pixel évite de bâtir son achat sur ces fonctions réservées. Si l’usage se limite aux notifications et aux séances, la Watch9 reste une candidate sur un autre Android compatible : comparez alors la taille réellement portée et le prix de la configuration complète, plutôt qu’une liste de fonctions dont certaines resteraient verrouillées.