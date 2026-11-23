Pixel Météo ajoute un formulaire pour signaler les conditions réellement observées. Voici ce qu’il transmet à Google et comment le repérer sur votre téléphone.

Pixel Météo se trompe chez vous ? Google ajoute un bouton pour le lui signaler

Image : illustration.

Votre Pixel annonce un ciel dégagé alors qu’il pleut devant vous ? Météo Pixel commence à proposer un formulaire pour signaler ce décalage à Google. La nouveauté a été observée ce week-end par 9to5Google. Elle sert à améliorer les prévisions locales ; elle ne promet pas de réécrire immédiatement la météo affichée sur votre téléphone.

Un signalement pour décrire ce que vous voyez vraiment

Dans son relevé du 22 novembre, captures à l’appui, 9to5Google situe la nouvelle carte en bas de la page de la position actuelle. Le formulaire permet d’indiquer si la température paraît correcte, plus chaude ou plus froide, puis de choisir les conditions observées : pluie, neige, orage, ciel clair ou faible visibilité, notamment.

Le déploiement est associé à la version 1.1.20261012.x. La présence du formulaire et son intitulé français n’ont pas été constatés sur un appareil en France : les formulations décrites ici traduisent l’interface observée en anglais.

Un exemple : au moment de partir chercher les enfants, une averse traverse votre rue mais l’application affiche toujours du beau temps. Le retour pertinent porte sur cette pluie actuelle. Il ne s’agit pas de juger la prévision du lendemain ou la température dans une autre ville.

Où regarder sur votre smartphone

Ouvrez Météo Pixel, affichez votre position actuelle et parcourez les cartes jusqu’en bas. Si le formulaire est présent, utilisez-le pour décrire la situation. Son absence ne suffit pas à conclure à un problème du téléphone : la nouveauté n’a pas été vérifiée sur toutes les configurations.

Avant de signaler une erreur, regardez aussi le lieu affiché. Une ville enregistrée pour un prochain voyage ne décrit pas votre quartier. L’aide française de Google explique que la recherche accepte un nom de ville ou un code postal. Elle conseille également d’autoriser l’accès à la position pour améliorer la précision des informations locales.

Pour une température étonnante, vérifiez les unités : ouvrez votre profil, puis Paramètres de Météo Pixel → Température → Celsius. Ce chemin figure dans la documentation française. Une confusion entre Celsius et Fahrenheit appelle un changement de réglage, pas un signalement météorologique.

Ce que Google reçoit, et ce que le bouton ne remplace pas

D’après le message affiché dans le formulaire, Google collecte le retour, la position de l’appareil et certains diagnostics. Ces informations ne sont pas associées au compte Google. Le signalement n’est donc pas dépourvu de données de localisation.

Pour consulter les cartes utiles sans chercher dans tout le flux, Google permet de maintenir un bloc appuyé puis de le déplacer. Les blocs Bulletin météo et Prévisions par heure gardent toutefois la priorité. Cette personnalisation peut rapprocher les informations dont vous avez besoin au quotidien.

Enfin, décrire une averse n’équivaut pas à recevoir une alerte. Pour les notifications de l’application, le chemin documenté est Paramètres → Applications → Météo Pixel → Notifications. En cas d’orage violent ou d’inondation, un signalement participatif ne remplace ni les consignes des autorités ni le suivi de la vigilance météorologique.