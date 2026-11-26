Des utilisateurs de Pixel tentent un arrêt complet de cinq minutes pour retrouver leur caméra. Voici ce que cette piste change et les contrôles officiels utiles.

Visuel d’illustration repris de Sumahodigest.

La caméra de certains Pixel reste inutilisable après la mise à jour de novembre, alors qu’un redémarrage n’a rien changé. Une manipulation circule entre utilisateurs : éteindre complètement le téléphone, attendre environ cinq minutes, puis le rallumer. Cette piste peut être essayée sans effacer les données, mais elle reste un contournement rapporté par la communauté, pas un correctif officiel garanti.

Après notre premier point sur les Pixel dont la caméra reste noire après la mise à jour, voici comment distinguer les manipulations et poursuivre le diagnostic. Attendre devant un écran verrouillé n’est pas la même opération qu’éteindre le téléphone. Et choisir « Redémarrer » ne reproduit pas nécessairement une interruption prolongée avant le prochain démarrage.

Ce que rapportent les utilisateurs après novembre

Dans son article du 25 novembre, Sumahodigest relaye des témoignages publiés dans la communauté Reddit r/GooglePixel. Ils concernent notamment des Pixel 10 et Pixel 11 passés à Android 17 QPR2, avec des numéros de build de la famille CP4A.261105.040, dont CP4A.261105.040.D1.

Les symptômes rapportés vont d’un aperçu qui ne s’affiche plus à des caméras avant et arrière qui ne répondent plus. Certains témoignages indiquent qu’un redémarrage classique ne suffit pas. Le site présente alors l’arrêt de cinq minutes comme une tentative ayant fonctionné pour plusieurs participants.

Ces retours ne permettent pas de calculer la proportion de Pixel touchés. Ils ne suffisent pas non plus à établir que tous les appareils de ces séries présentent le même défaut. Si votre appareil photo fonctionne normalement, aucune manipulation préventive particulière ne découle de ces témoignages.

Arrêt, redémarrage et écran noir : trois situations

Un téléphone dont l’écran est noir peut être simplement verrouillé. Il continue alors de fonctionner : les appels et notifications peuvent arriver et les applications restent actives en arrière-plan. Le laisser ainsi cinq minutes ne correspond pas à la procédure partagée.

Un redémarrage enchaîne l’arrêt et le retour au système. La proposition des utilisateurs ajoute une attente entre les deux. Pour la reproduire, sélectionnez bien Éteindre, laissez l’appareil au repos environ cinq minutes, puis rallumez-le et ouvrez l’application Appareil photo.

Google précise dans son assistance que, sur les Pixel 6 et ultérieurs, le menu d’alimentation s’obtient en maintenant Marche/Arrêt et Volume+ pendant quelques secondes. Choisissez ensuite Éteindre. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir le téléphone, de retirer sa batterie ou de lancer une réinitialisation pour effectuer cet essai.

L’explication matérielle reste une hypothèse

Le site japonais avance que l’attente pourrait aider à réinitialiser certains éléments de la commande du module photo. Cette explication n’est pas accompagnée d’un diagnostic technique de Google dans l’article. Il serait donc prématuré d’affirmer que cinq minutes constituent une durée nécessaire ou qu’elles assurent un retour à la normale.

Un fonctionnement retrouvé après cette manipulation est utile pour le propriétaire, mais ne prouve pas à lui seul que la cause initiale a disparu. Si la panne revient, notez quand elle se produit : juste après un démarrage, dans une application précise ou après le passage entre les caméras. Ces observations aideront davantage un diagnostic qu’une succession d’effacements du téléphone.

Les vérifications officielles à faire ensuite

Le guide de dépannage de la caméra publié par Google recommande de tester l’appareil photo après chaque étape. Il prévoit notamment le redémarrage, le vidage du cache de l’application et la recherche de mises à jour de l’application comme du système.

Pour le cache, appuyez longuement sur l’icône Appareil photo, ouvrez Infos sur l’appli > Espace de stockage et cache > Vider le cache. Choisissez précisément cette action, plutôt qu’une remise à zéro globale. Vous pourrez ensuite comparer le comportement de la caméra principale et de la caméra avant.

Le mode sans échec fait également partie du diagnostic officiel : il désactive temporairement les applications téléchargées. Si la caméra y fonctionne, une application tierce peut être impliquée. Il ne faut toutefois pas transformer ce résultat en certitude sur l’origine du bug de novembre : il s’agit d’un outil pour examiner votre appareil.

Avant d’effacer le téléphone, gardez des éléments utiles

Relevez la version installée, le message d’erreur exact et les étapes déjà essayées. Distinguez aussi une application photo qui plante d’un téléphone entier qui ne répond plus. Google fournit une procédure séparée pour un Pixel figé, qui n’est pas le même problème qu’une caméra seule indisponible.

Si les essais simples échouent, contactez l’assistance en précisant que la difficulté est apparue après la mise à jour. Une réinitialisation d’usine efface les données locales et demande une sauvegarde préalable. L’arrêt de cinq minutes offre surtout une tentative rapide à examiner avant cette opération plus lourde, sans promettre qu’il remplacera une correction logicielle ou une réparation.