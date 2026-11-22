Zoom, stockage, recharge et suivi logiciel : les écarts entre Pixel 9, Pixel 10 et Pixel 11 ne justifient pas le même changement.

Pixel 9 ou Pixel 10 : ce qui change vraiment en passant au Pixel 11

Passer au Pixel 11 ne représente pas le même achat selon que vous possédez un Pixel 9 ou un Pixel 10. Le premier gagne un téléobjectif ; le second en possède déjà un. Pour décider, il faut donc partir de ce qui manque sur votre téléphone actuel.

Un zoom supplémentaire depuis le Pixel 9, avec des compromis photo

Les fiches officielles Google permettent cette comparaison des modèles standards. Le Pixel 9 associe un grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 48 Mpx. Le Pixel 11 passe à 48 et 13 Mpx, en ajoutant un téléobjectif 5× de 10,8 Mpx déjà présent sur le Pixel 10. Son capteur principal est plus grand que celui du 10, mais plus petit que celui du 9.

La nouveauté est donc surtout un cadrage éloigné supplémentaire pour le propriétaire d’un 9. Ce n’est pas une amélioration uniforme de tous les appareils photo : les caractéristiques ne permettent pas de trancher seules la qualité de nuit, le détail ou le traitement des visages. Nous n’avons pas réalisé de test photo comparatif sur ces trois modèles.

Le format reste familier, le stockage progresse

Caractéristique Pixel 9 Pixel 10 Pixel 11 Écran 6,3 pouces, 60–120 Hz 6,3 pouces, 60–120 Hz 6,3 pouces, 60–120 Hz Poids 198 g 204 g 197 g Batterie typique 4 700 mAh 4 970 mAh 4 985 mAh Stockage 128/256 Go 128/256 Go 256/512 Go Puce Tensor G4 Tensor G5 Tensor G6 Recharge sans fil 15 W avec Pixel Stand 2 ; 12 W Qi EPP Pixelsnap 15 W Pixelsnap 25 W

Le stockage de départ devient un argument si vous manquez régulièrement d’espace. La recharge sans fil intéressera davantage une personne qui utilise un socle compatible que celle qui branche toujours un câble. Ce sont des gains à rapporter aux habitudes, pas des raisons de changer automatiquement.

La capacité de batterie n’est pas une mesure d’endurance. Elle ne suffit pas à promettre une journée supplémentaire. Pour comparer avec votre téléphone actuel, son état d’usure et vos usages comptent également.

Les anciens modèles gardent plusieurs années de suivi

Google inclut ces trois générations dans sa politique de sept ans de mises à jour, à compter de la première disponibilité américaine de chaque appareil. Un modèle récent décale donc la fin du suivi, mais les Pixel 9 et 10 ne se trouvent pas à une échéance imposant leur remplacement.

Les Pixel Drops peuvent aussi apporter des fonctions aux anciens téléphones. Cela ne garantit pas que chaque nouveauté du 11 sera rétroportée, mais évite de confondre fonction logicielle et équipement matériel impossible à ajouter après achat.

Deux questions différentes avant de changer

Depuis le Pixel 9 : manquez-vous souvent d’un cadrage lointain ? Depuis le Pixel 10 : le stockage ou la recharge sans fil vous limitent-ils réellement ? Un besoin précis permet de juger un gain ; une génération supplémentaire sur la boîte ne le fait pas.

Reste le prix net en France, qui dépend de la capacité, de la reprise et des accessoires nécessaires. Comparez des configurations équivalentes avant toute décision : aucun tarif américain ne peut servir de prix français. Les différences matérielles ci-dessus éclairent le choix, sans constituer une recommandation d’achat à un tarif encore non relevé.