Tensor G6, format légèrement réduit, batterie et photo : les fuites dessinent un successeur du Pixel 10a, sans prix ni date annoncés par Google.

Le changement le plus intéressant du Pixel 11a pourrait se trouver à l’intérieur : le passage au Tensor G6. Les rendus montrent un téléphone très proche du Pixel 10a, mais les informations sur la puce et le modem laissent entrevoir une évolution plus importante. Voici cinq points à garder en tête avant de repousser un achat pour ce modèle.

Google n’a annoncé ni le Pixel 11a, ni sa date, ni son prix. Ce dossier fait le point sur des fuites de juillet et de septembre 2026 ; il ne présente pas ces éléments comme une nouvelle annonce de novembre.

1. Le Tensor G6 serait le vrai changement de génération

La fuite rapportée par Android Authority en juillet, attribuée à Mystic Leaks, associe le Pixel 11a au Tensor G6 et à la puce de sécurité Titan M3. La fiche officielle du Pixel 10a indique un Tensor G4. Si la configuration est retenue, le successeur sauterait donc une génération de puce.

Cela ne permet pas de promettre un pourcentage de rapidité ou d’autonomie. Même avec le même nom de processeur, le refroidissement, les fréquences et le logiciel d’un téléphone influencent son comportement. Les fonctions des Pixel 11 supérieurs ne seraient pas non plus automatiquement toutes présentes sur le modèle « a ».

2. Le modem changerait aussi, sans gain réseau mesuré

Un modem MediaTek apparaît dans les informations disponibles, à la place du composant Samsung du Pixel 10a. Cette pièce gère la connexion mobile. Pour quelqu’un qui utilise souvent la 5G dans les transports, la question intéressante sera sa consommation lorsque le signal varie.

Aucun essai du Pixel 11a ne mesure aujourd’hui cet effet. La marque du modem ne suffit pas à garantir une meilleure réception chez un opérateur français ou une baisse de la chauffe.

3. Un dessin familier ne garantit pas la même coque

Les rendus Android Headlines et OnLeaks relayés le 29 septembre montrent un bloc photo ovale proche de celui du Pixel 10a, mais plus court. Les dimensions rapportées sont de 153,46 × 72,35 × 9 mm, contre 153,9 × 73 × 9 mm pour le 10a.

L’écart est petit, mais l’emplacement des ouvertures et quelques dixièmes de millimètre peuvent suffire à empêcher une coque d’aller correctement. Acheter un accessoire de Pixel 10a pour un 11a non annoncé serait donc prématuré.

4. La batterie n’a pas encore une capacité commerciale établie

La valeur de 4 870 mAh donnée par la fuite correspond à une capacité minimale. Elle ne se compare pas directement aux 5 100 mAh typiques du Pixel 10a. Une estimation proche de 5 000 mAh typiques circule pour le 11a, sans confirmation de Google.

Comparer un minimum garanti d’un côté et une capacité typique de l’autre donne un faux sentiment de précision. Pour parler de recul, puis d’autonomie, il faudra d’abord des valeurs de même nature et ensuite des mesures sur le téléphone final.

5. L’écran pourrait progresser, la photo reste à démontrer

Les informations de septembre décrivent un écran de 6,3 pouces à 60–120 Hz et un pic de luminosité de 3 350 nits. Un pic n’est pas une luminosité tenue sur toute la dalle : le confort au soleil devra être mesuré. Une nouvelle caméra avant est également évoquée, sans capteur définitivement identifié.

Point de comparaison Pixel 10a Pixel 11a selon les fuites Puce Tensor G4 Tensor G6 évoqué Écran 6,3 pouces, 60–120 Hz Même format évoqué, pic annoncé dans la fuite à 3 350 nits Mémoire 8 Go 8 Go évoqués Batterie 5 100 mAh typiques 4 870 mAh minimum ; typique non officialisée Photo arrière 48 + 13 Mpx Même ensemble évoqué, aucun résultat final disponible Prix et vente en France Modèle commercialisé Non annoncés

Si votre téléphone fonctionne encore, le Tensor G6 est un point à suivre. Si vous devez le remplacer maintenant, aucune annonce de Google ne fixe une durée d’attente ni un budget pour le 11a. Les fuites ne permettent pas de calculer aujourd’hui ce que vous gagneriez en euros, en photo ou en heures de batterie.