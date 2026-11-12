Pixel 11 : une photo peut manquer après la prise de vue, Google a prévu un correctif

Sur la série Pixel 11, certaines photos peuvent ne pas être enregistrées dans des conditions que Google ne détaille pas publiquement dans le journal relayé par Android Authority. Le correctif figure dans la mise à jour de novembre 2026. Il s’agit d’un problème distinct des photos qui s’ouvrent dans le mauvais sens.

Vérifier si le cliché a bien été enregistré

Ouvrez l’aperçu depuis l’application Appareil photo, puis recherchez le cliché dans Google Photos sur le même téléphone. Si le cliché s’affiche sur le Pixel mais manque sur un autre appareil, vérifiez la sauvegarde et le compte Google utilisé. Ce cas est différent d’une photo absente du téléphone lui-même.

La mise à jour vise l’enregistrement des prochaines prises. Le journal publié ne promet aucune récupération de photos déjà perdues. Si un événement important approche, faites un essai après l’installation et ouvrez immédiatement le cliché pour vérifier qu’il est bien visible.

Dans les Paramètres, cherchez « mise à jour logicielle » et lancez la vérification. Si une mise à jour est proposée, installez-la puis redémarrez le téléphone. Google déploie ses mises à jour par étapes. Un autre Pixel 11 peut donc l’avoir reçue avant le vôtre. Notre guide pour vérifier le correctif de novembre indique où consulter la date du correctif sur l’appareil.

Le bulletin de novembre de Google couvre plusieurs générations. Le problème d’enregistrement évoqué ici fait partie des correctifs signalés pour la série Pixel 11 par Android Authority. Si vos photos sont présentes mais pivotées, Menow a détaillé le correctif consacré à l’orientation.