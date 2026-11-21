Samsung ajoute un téléobjectif 3× au 5× commun aux deux appareils. Voici quand ce cadrage est utile, comment comparer les photos et ce que les zooms extrêmes ne garantissent pas.

Le Galaxy S26 Ultra possède un téléobjectif 3× en plus de son 5× ; le Pixel 11 Pro dispose d’un seul téléobjectif dédié, à 5×. Pour un portrait dans une pièce où vous manquez de recul, cette étape intermédiaire peut être plus utile qu’un zoom maximal spectaculaire. Pour un monument éloigné, les deux appareils disposent déjà d’une optique 5× : le Samsung ne gagne donc pas automatiquement parce qu’il possède davantage de caméras.

Le choix dépend de la distance à laquelle vous photographiez le plus souvent. Voici ce que leur équipement change, ce qu’il ne permet pas de promettre et une méthode simple pour comparer des images avant de dépenser davantage.

Le tableau photo : l’objectif supplémentaire est à 3×

Point à comparer Google Pixel 11 Pro Samsung Galaxy S26 Ultra Caméra principale 50 Mpx, f/1,68 200 Mpx, f/1,4 Ultra grand-angle 48 Mpx avec autofocus 50 Mpx Téléobjectif 3× dédié Non 10 Mpx, f/2,4 Téléobjectif 5× dédié 48 Mpx, f/2,8, stabilisé 50 Mpx, f/2,9, stabilisé Position 10× Cadrage dit de qualité optique, issu du traitement du capteur Cadrage dit de qualité optique, issu du traitement du capteur Grossissement maximal annoncé 120× 100× Format de l’appareil Écran de 6,3 pouces, 204 g Écran de 6,9 pouces, 214 g Stockage en France 256 Go, 512 Go, 1 To 256 Go, 512 Go, 1 To Prix France Référence de 1 199 € à 256 Go ; configurateur relevé à 899 € le 21 novembre Prix courant non confirmé par la page consultée

Les spécifications Google distinguent explicitement le 5× optique et les cadrages de qualité optique. Samsung confirme de son côté deux téléobjectifs dédiés, à 3× et 5×. Les valeurs maximales de 100× et 120× ne désignent pas des objectifs qui grossissent continûment jusqu’à ces niveaux.

Un portrait à table ne demande pas le même zoom qu’une scène de spectacle

Imaginez une personne assise de l’autre côté d’une petite table. Le 5× peut cadrer trop serré, au point de couper le visage, et vous ne pouvez pas toujours reculer. Le 3× du Galaxy donne alors une possibilité intermédiaire avec une caméra dédiée. Ce n’est pas un avantage théorique à chercher dans les menus : c’est la possibilité de composer depuis la place où vous êtes.

Le Pixel peut lui aussi produire des cadrages intermédiaires. L’absence d’un objectif dédié 3× n’interdit pas de sélectionner ce niveau de zoom. Elle signifie que l’image ne provient pas d’une optique 3× indépendante : le recadrage et les traitements participent à la fabrication du résultat. Pour savoir si cela vous gêne, il faut examiner les photos, pas simplement compter les capteurs.

À l’extérieur, avec de l’espace, le 5× devient plus facile à exploiter pour isoler un visage. En reculant, vous changez aussi la relation entre le sujet et son arrière-plan. N’attribuez donc pas tout le résultat à un bouton « portrait » : votre position et le décor jouent un rôle majeur.

À 5×, le nombre de mégapixels ne désigne pas un gagnant

48 et 50 Mpx sont des définitions très proches. Elles ne permettent pas de déduire lequel gardera le mieux les cheveux, les yeux ou la texture d’un vêtement. Même la comparaison des ouvertures ne tranche pas à elle seule : les capteurs, la vitesse d’exposition et le traitement diffèrent.

En intérieur, le problème le plus fréquent peut être le mouvement. Une image du décor paraît nette tandis que la personne a bougé durant l’exposition. La stabilisation compense une partie des mouvements du téléphone, mais ne fige pas le sujet. Une comparaison pertinente doit donc inclure une personne qui parle ou marche, et pas seulement une statue bien éclairée.

Le mode portrait ajoute encore une autre difficulté : le détourage. Regardez les lunettes, les mèches de cheveux et l’espace entre le bras et le buste. Un flou d’arrière-plan très marqué peut sembler réussi en petit, puis révéler des erreurs lorsque vous agrandissez le cliché. Un réglage moins appuyé peut mieux convenir à une photo familiale que l’effet le plus spectaculaire.

Pour les sujets lointains, partez du 5× avant de monter plus haut

Depuis des gradins ou face à un monument, commencez par photographier au 5×. Vous obtenez ainsi une image de référence liée au téléobjectif dédié. Passez ensuite à 10× si le sujet reste trop petit. Comparez le détail qui vous importe : le visage d’un artiste, un numéro de maillot ou un motif architectural.

Le 10× annoncé « de qualité optique » n’ajoute pas une troisième longue focale physique. Cette expression doit rester distincte du 5× optique. Les grossissements extrêmes font davantage intervenir le traitement numérique et peuvent modifier les textures. Ils ne constituent pas un argument suffisant pour lire une inscription importante ou produire une preuve.

Pour un concert, ajoutez les éclairages changeants et les mouvements rapides. Une façade photographiée de nuit ne représente pas cette situation. Nous ne transposons donc pas au Pixel 11 Pro les résultats d’un test du Pro XL, ni à des personnes un classement obtenu sur des bâtiments fixes.

La comparaison à faire en cinq minutes

Gardez la même place. Prenez un visage à 3× puis à 5×, avec l’accord de la personne. Notez si le cadrage est possible sans reculer. Incluez un mouvement. Faites une seconde série pendant que le sujet tourne légèrement la tête. Comparez le nombre d’images exploitables. Contrôlez le flou portrait. Inspectez les cheveux et les branches de lunettes, puis réduisez l’effet si nécessaire. Passez au lointain. Photographiez un détail à 5× et à 10×. Ne changez pas de place entre les téléphones. Ouvrez les fichiers enregistrés. L’aperçu ne suffit pas ; comparez à la même taille et avec le même niveau d’agrandissement.

Évitez de comparer une photo compressée par une messagerie à l’original de l’autre téléphone. Vérifiez aussi que les modes et les réglages sont identiques. Cette méthode ne produit pas un test de laboratoire, mais elle répond à une question personnelle essentielle : lequel réussit le type de photo que vous prenez réellement ?

Le bon choix dépend aussi du téléphone que vous tenez

Le Pixel 11 Pro est le modèle de 6,3 pouces, pas le Pro XL. Son format plus petit peut faciliter le cadrage à une main ; le grand écran du Galaxy laisse davantage de place pour examiner une photo. La différence mérite d’être essayée en main, surtout si vous photographiez souvent debout ou en déplacement.

Côté budget français, la référence du Pixel à 256 Go est de 1 199 €, tandis que le configurateur consulté le 21 novembre affiche 899 €. Les pages promotionnelles peuvent présenter des montants différents selon leur actualisation : ne transformez pas cette observation datée en prix permanent. Aucun écart avec le Galaxy n’est calculé sans montant Samsung courant confirmé, à stockage égal et hors reprise.

Le Galaxy mérite votre attention si vous avez souvent besoin d’un cadrage 3× sans recul. Le Pixel reste cohérent si le 5× correspond à vos photos et si vous préférez un appareil plus compact. Pour déclarer l’un meilleur en portrait nocturne ou à très longue distance, il manque encore des fichiers comparables dans ces conditions. Le matériel permet de choisir un usage ; il ne remplace pas cette vérification.