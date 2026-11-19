Format, zoom, recharge et durée de suivi : les différences qui peuvent réellement décider entre le Pixel 10a et le Xiaomi 17T.

Le Pixel 10a pèse 17 g de moins que le Xiaomi 17T et prend moins de place en hauteur comme en largeur. Le Xiaomi répond avec un véritable téléobjectif optique 5×, une batterie plus grande et une recharge filaire plus puissante. Le choix dépend donc moins du nombre de mégapixels que de vos habitudes : téléphone à une main, photos prises de loin, recharge sur un coin de bureau ou conservation pendant plusieurs années.

Cette comparaison porte sur les caractéristiques des versions proposées en France. Elle explique les possibilités matérielles et logicielles ; elle ne classe pas la qualité des photos ni l’autonomie à partir de tests que nous n’avons pas réalisés.

Le tableau pour repérer les différences utiles

Critère Google Pixel 10a Xiaomi 17T Conséquence pratique Écran 6,3 pouces OLED, 60 à 120 Hz 6,59 pouces AMOLED, jusqu’à 120 Hz Le Xiaomi offre une surface plus grande ; le Pixel se range plus facilement. Dimensions 153,9 × 73 × 9 mm 157,6 × 75,2 × 8,17 mm Le Pixel est plus court et moins large, mais plus épais. Poids 183 g 200 g 17 g d’écart avant l’ajout d’une coque. Puce Google Tensor G4 MediaTek Dimensity 8500-Ultra Des plateformes différentes, sans déduire un score de jeu de leur nom. Mémoire et stockage 8 Go ; 128 ou 256 Go 12 Go ; 256 ou 512 Go Comparer les offres de 256 Go pour ne pas fausser le prix. Photo arrière 48 Mpx principal + 13 Mpx ultra grand-angle 50 Mpx principal + 50 Mpx téléobjectif 115 mm + 12 Mpx ultra grand-angle Le Xiaomi ajoute un cadrage optique nettement plus serré. Vidéo 4K à 30 ou 60 i/s à l’arrière ; 4K30 à l’avant 4K30/60 HDR10+ et Log à l’arrière ; 4K30 à l’avant La présence de 4K60 ne suffit pas à départager stabilisation et rendu. Batterie 5 100 mAh 6 500 mAh La capacité supérieure ne prouve pas un écart d’autonomie proportionnel. Recharge USB-C PPS ; recharge sans fil Qi 67 W HyperCharge ; jusqu’à 50 W PPS Le Xiaomi met l’accent sur le filaire, le Pixel ajoute le confort du Qi. Suivi logiciel 7 ans de mises à jour OS et sécurité 4 générations Android ; sécurité annoncée jusqu’en juin 2032 dans le suivi constructeur La durée se compte depuis le lancement, pas depuis votre achat.

Pour un enfant sur scène ou un détail au loin, le 5× change le cadrage

Le téléobjectif du 17T correspond à une focale équivalente de 115 mm, contre 23 mm pour son appareil principal. Il permet de photographier un sujet plus serré sans utiliser d’emblée un agrandissement numérique. Cela peut servir depuis le fond d’une salle, pour une façade ou un portrait pris à distance. Le Pixel dispose d’un zoom numérique, mais d’aucun module téléobjectif séparé.

Il faut néanmoins regarder la lumière. Un téléobjectif n’est pas une garantie de netteté sur un enfant qui bouge dans une salle sombre. La vitesse d’obturation, la stabilisation, le traitement et le choix de caméra par le logiciel interviennent. Le nombre « 5× » décrit une possibilité de prise de vue, pas une victoire générale sur toutes les photos.

Le petit essai à faire avant de choisir

Choisissez une scène qui vous ressemble : personne en mouvement, texte éloigné ou photo intérieure. Prenez une image au cadrage large, puis au cadrage serré que vous utiliseriez réellement. Regardez les visages et les petits caractères sur l’image enregistrée, pas seulement l’aperçu de l’appareil photo. En vidéo, marchez quelques mètres et écoutez la voix : le microphone et la stabilité comptent autant que la définition.

Le Pixel est plus petit, mais pas plus fin

Les 3,7 mm de hauteur et 2,2 mm de largeur en moins peuvent être sensibles dans une poche ou pour atteindre le bord opposé de l’écran. En revanche, les 9 mm du Pixel dépassent les 8,17 mm du Xiaomi. Mieux vaut donc essayer la prise en main avec une coque comparable, surtout si vous utilisez déjà un support ou un portefeuille aimanté.

Recharge rapide ou pose sur un socle : deux habitudes différentes

Le 17T dispose de 1 400 mAh supplémentaires. Cela constitue une réserve nominale plus importante, sans permettre d’annoncer davantage d’heures sans protocole commun. Pour la recharge, un chargeur marqué « 67 W » n’atteint pas automatiquement cette puissance : le protocole, le câble, la température et le niveau de batterie interviennent. Xiaomi annonce aussi jusqu’à 50 W avec le protocole PPS. Son adaptateur secteur n’est pas fourni.

Le Pixel accepte le Qi. Si vous posez votre téléphone sur un socle pendant le travail ou la nuit, cette fonction peut compter davantage qu’un plafond filaire supérieur. Un chargeur de forte puissance ne force pas le téléphone à absorber sa puissance maximale.

Si vous gardez votre téléphone longtemps, comptez les années restantes

Google précise dans sa politique de suivi des Pixel que les sept années partent de la commercialisation initiale américaine. Le registre logiciel Xiaomi distingue les futures versions Android de la fin des correctifs : les deux durées ne doivent pas être confondues.

Le Pixel 10a se défend surtout par son format, le Qi et son suivi. Le 17T est plus pertinent si vous utilisez réellement un zoom de longue focale, souhaitez 512 Go ou privilégiez les recharges filaires. Pour départager une promotion française, alignez le stockage, ajoutez le chargeur nécessaire au coût total et vérifiez la provenance du téléphone.