Le Pixel 11 possède un téléobjectif optique 5× que le Pixel 10a n’a pas. C’est la différence qui peut justifier de monter en gamme pour photographier un enfant sur une scène, un détail de façade ou un sujet que l’on ne peut pas approcher. En revanche, pour les photos prises principalement à 1×, le supplément ne se résume pas à un zoom dont on se servirait rarement.

Les deux téléphones conservent un écran de 6,3 pouces. Le 10a est même plus léger de 14 g. Voici les écarts à prendre en compte, à partir des fiches françaises, sans prétendre départager leur rendu photographique par un essai que nous n’avons pas réalisé.

Ce que le Pixel 11 ajoute vraiment

Critère Pixel 10a Pixel 11 Écran 6,3 pouces, 60–120 Hz 6,3 pouces, 60–120 Hz Poids 183 g 197 g Épaisseur 9 mm 8,6 mm Puce et mémoire Tensor G4, 8 Go Tensor G6, 12 Go Stockage 128 ou 256 Go 256 ou 512 Go Appareil principal 48 Mpx, capteur 1/2 pouce 48 Mpx, capteur 1/1,56 pouce Ultra grand-angle 13 Mpx 13 Mpx Téléobjectif Absent 10,8 Mpx, 5×, stabilisé optiquement Vidéo arrière 4K à 30/60 i/s 4K à 24/30/60 i/s Batterie annoncée 5 100 mAh 4 985 mAh Recharge sans fil Qi Pixelsnap Qi2, jusqu’à 25 W

À distance, un objectif change davantage que le chiffre maximal du zoom

La fiche du Pixel 11 décrit une vraie caméra dédiée au grossissement 5×. Sur le 10a, agrandir le cadre au-delà de la caméra principale fait intervenir un recadrage et du traitement. On ne conserve donc pas la même quantité d’information capturée pour un sujet éloigné.

Il faut aussi distinguer le grossissement optique du zoom numérique maximal. Le « jusqu’à 30× » du Pixel 11 n’équivaut pas à un objectif 30×. Un visage photographié à cette valeur dépend beaucoup du traitement et des conditions de prise de vue.

Pour un concert, une sortie au zoo ou un détail d’architecture, le 5× présente un intérêt tangible. Pour photographier une table, un document ou une personne à proximité, il peut au contraire cadrer trop serré. Ce sont vos distances habituelles qui décident de son utilité.

Le 10a garde des arguments pour les photos du quotidien

Selon la fiche française du Pixel 10a, le modèle abordable conserve la stabilisation de la caméra principale et la vidéo arrière en 4K à 60 i/s. Acheter le 10a ne revient donc pas à renoncer à filmer en haute définition.

Le Pixel 11 annonce toutefois un capteur principal plus grand malgré une définition identique. Cela renseigne sur le matériel ; cela ne mesure pas la netteté d’un enfant en mouvement ni la fidélité des couleurs le soir. Pour départager ces résultats, il faut les mêmes scènes, avec les mêmes cadrages.

Le prix doit se comparer à capacité égale

Le 20 novembre, le Google Store français affiche des offres à partir de 429 € pour le 10a et de 699 € pour le Pixel 11. Les capacités de départ diffèrent : 128 Go contre 256 Go. L’écart entre ces deux montants ne constitue donc pas un comparatif à stockage égal. Les promotions peuvent également évoluer.

Le 10a a du sens si l’on veut un Pixel léger et que l’on photographie surtout à proximité. Le Pixel 11 répond plus directement à ceux qui regrettent de ne pas pouvoir cadrer de loin, souhaitent davantage de mémoire ou utilisent des accessoires magnétiques Qi2. Le téléobjectif mérite le supplément quand il résout un manque réel dans vos photos, pas simplement parce que sa fiche affiche un nombre supérieur.