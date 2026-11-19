Le Nothing Phone (4a) Pro possède un téléobjectif optique 3,5× que le Pixel 10a n’a pas. Le Google répond avec un format nettement plus petit et sept ans de mises à jour du système et de sécurité. Ce sont deux différences qui se voient à l’usage : cadrer un sujet éloigné aujourd’hui, ou conserver un appareil suivi plus longtemps.

Le bon choix dépend aussi du volume dans la poche, de la recharge et de la vidéo. Voici une comparaison des possibilités annoncées, sans prétendre départager le rendu des appareils photo à partir des seuls mégapixels.

Les différences à mettre en face de vos habitudes

Critère Google Pixel 10a Nothing Phone (4a) Pro Ce que cela change Format d’écran 6,3 pouces OLED, jusqu’à 120 Hz 6,83 pouces AMOLED, jusqu’à 144 Hz Nothing privilégie l’espace d’affichage ; Google la compacité. Dimensions et poids 153,9 × 73 × 9 mm ; 183 g 163,66 × 76,62 × 7,95 mm ; 210 g Le Pixel est 27 g plus léger ; le Nothing est plus fin. Puce Tensor G4 Snapdragon 7 Gen 4 Comparer des essais au même réglage pour le jeu, pas uniquement les noms. Stockage 128 ou 256 Go 128 ou 256 Go selon version Aligner la capacité pour comparer les prix français. Photo principale 48 Mpx avec stabilisation optique 50 Mpx avec stabilisation optique La définition ne permet pas seule de départager portraits et photos de nuit. Téléobjectif Aucun module dédié Périscope 50 Mpx, zoom optique 3,5× Le Nothing dispose d’une véritable focale pour les sujets plus éloignés. Vidéo arrière 4K à 30 et 60 i/s 4K60 sur principal et téléobjectif depuis une mise à jour de mai 2026 Vérifier le logiciel installé avant de reprendre une limite vue dans un ancien test. Batterie 5 100 mAh 5 080 mAh 20 mAh ne constituent pas un argument d’autonomie pertinent. Recharge USB-C PPS et Qi sans fil 50 W filaire Le Pixel peut se poser sur un socle Qi. Suivi annoncé 7 ans OS et sécurité 3 ans OS, 6 ans sécurité Les correctifs peuvent continuer après la fin des grandes versions Android.

Le téléobjectif est utile, le zoom numérique maximal l’est beaucoup moins pour choisir

Le 3,5× du Nothing sert à rapprocher le cadrage sans dépendre d’abord d’un agrandissement numérique du capteur principal. Il peut intéresser pour un portrait à distance, une façade ou un détail de scène. Le Pixel propose un zoom numérique : ce n’est pas le même équipement optique, même si le traitement peut améliorer les images.

À l’inverse, le zoom numérique maximal mis en avant dans une publicité ne donne pas une mesure directe de qualité. Pour décider, regardez le cadrage que vous utiliserez : une photo à 3,5× ou 5× est généralement plus instructive qu’un agrandissement extrême. Contrôlez aussi le résultat en lumière moyenne. Un sujet mobile reste difficile, y compris avec une stabilisation optique.

Une comparaison photo qui répond à votre usage

Prenez le même sujet depuis le même emplacement, sans déplacer l’un des téléphones pour l’avantager. Comparez une vue large et une vue serrée. Regardez l’image sauvegardée pour vérifier détails et peau. Répétez en intérieur si c’est là que vous photographiez vos proches. Filmez une courte séquence avec une voix et du mouvement : la photo ne révèle pas la qualité du son ni les transitions vidéo.

Attention aux tests anciens : le Nothing a gagné la 4K60

Le journal de mise à jour publié par Nothing en mai 2026 ajoute l’enregistrement 4K à 60 i/s sur les caméras principale et téléobjectif. Un comparatif qui reprend simplement une ancienne limite à 30 i/s donnerait donc une information incomplète.

Pour autant, la présence du mode ne prouve pas que toutes les fonctions sont disponibles simultanément : stabilisation particulière, HDR, caméra utilisée et changement d’objectif peuvent avoir leurs propres conditions. Avant une captation importante, installez les mises à jour disponibles et effectuez un court enregistrement dans le mode prévu. Relisez-le avec le son avant de partir filmer.

Sept ans et trois ans ne parlent pas de la même chose que six ans de sécurité

Le Pixel bénéficie de versions du système et de correctifs sur sept ans. Nothing annonce trois ans de mises à jour du système et six de sécurité. Une fois les grandes versions terminées, un appareil peut donc encore recevoir des corrections : il ne devient pas immédiatement inutilisable.

La politique Google inclut explicitement le Pixel 10a et précise que le compteur démarre à sa mise en vente initiale aux États-Unis. Une acquisition tardive ne remet pas ce compteur à zéro. Pour quelqu’un qui garde son téléphone longtemps, cette durée restante est plus utile qu’une promesse générale de « plusieurs années ».

Le grand écran vaut-il les 27 g supplémentaires ?

Le Nothing donne davantage de place aux textes, aux cartes et aux vidéos. Mais sa hauteur et son poids se ressentent aussi quand on le tient longtemps. Le Pixel est plus court et moins large ; il n’est pas plus fin. Prenez-les en main avec une coque si possible et essayez d’atteindre le haut de l’écran sans modifier votre prise.

Choisissez surtout le Nothing pour son grand écran et son téléobjectif dédié ; privilégiez le Pixel pour son format, le Qi et la durée du suivi. Comparez ensuite des versions de même stockage, avec leurs accessoires nécessaires. Aucune des deux fiches ne suffit à désigner un vainqueur absolu sur la photo, le jeu ou l’autonomie.