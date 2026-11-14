Pikmin Bloom : 77 morceaux du jeu mobile arrivent dans Nintendo Music

Si vous reconnaissez la musique des expéditions ou des combats de champignons de Pikmin Bloom, vous pouvez désormais l’écouter en dehors du jeu. Nintendo Music a ajouté 77 pistes, pour environ 1 h 50 d’écoute, autour du cinquième anniversaire du jeu mobile. En France, la bande originale est accessible avec un abonnement Nintendo Switch Online actif.

Des musiques de promenade aux variantes d’anniversaire

La sélection rassemble les sons du quotidien du jeu, de l’écran d’accueil aux expéditions, à la plantation de fleurs et aux combats de champignons. Elle reprend aussi les défis hebdomadaires, les promenades en groupe et des variantes d’Halloween. Les joueurs qui ont surtout connu les troisième et quatrième anniversaires peuvent retrouver plusieurs versions d’un même moment du jeu.

Pour écouter, cherchez Pikmin Bloom dans le catalogue Nintendo Music. Vous pouvez choisir une piste ou ajouter vos favoris à une liste de lecture. L’application mobile permet aussi de télécharger les morceaux pour les écouter sans réseau.

Nintendo Music est compris dans Nintendo Switch Online pendant la durée de l’abonnement. Connectez-vous avec votre compte Nintendo abonné sur iPhone, iPad ou Android. Sur ordinateur, le lecteur web permet d’accéder au catalogue.

Un badge à gagner ce week-end

Pendant la Journée de la communauté des 14 et 15 novembre, le badge de géranium se gagne en marchant 10 000 pas sur une seule des deux journées. Pensez à ouvrir le jeu le jour choisi. Le compteur repart à zéro à minuit, donc 5 000 pas chaque jour ne suffisent pas.

La marche du cinquième anniversaire se poursuit jusqu’au 16 novembre à 15 h 59 en France métropolitaine. Les participants rejoignent aléatoirement une des trois équipes et reçoivent une carte souvenir à la fin. Le jeu demande la version 157 ou ultérieure pour afficher correctement l’événement.