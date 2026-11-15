Pikmin Bloom : 77 morceaux du jeu mobile arrivent dans Nintendo Music

Les mélodies de Pikmin Bloom se retrouvent désormais dans Nintendo Music. L’ajout rassemble 77 pistes pour environ 1 h 50 d’écoute selon le relevé de Nintendo Life. Le jeu mobile fête ses cinq ans et l’album permet de retrouver ses thèmes sans lancer une promenade ni garder l’application de jeu ouverte.

Dans Nintendo Music, cherchez Pikmin Bloom dans le catalogue après avoir connecté le compte qui possède un abonnement Nintendo Switch Online. Le service musical est inclus pendant la durée de l’abonnement. Il fonctionne via l’application pour smartphone ou tablette, et depuis un navigateur sur ordinateur. Vous pouvez donc écouter les morceaux sans utiliser votre Switch.

L’application mobile est téléchargeable gratuitement, tandis que l’accès au catalogue nécessite le compte abonné. Si vous disposez de plusieurs comptes Nintendo, c’est le premier point à contrôler lorsque l’application demande un abonnement alors que vous en avez déjà un.

Pikmin Bloom et Pikmin 4 ont chacun leur bande originale

L’arrivée de ces pistes coïncide avec l’actualité de Pikmin 4 sur Switch 2, mais c’est la musique du jeu de marche pour téléphone qui rejoint le service. La sélection comprend des thèmes liés à la promenade et à différents moments du jeu. Les deux bandes-son n’accompagnent pas le même type de partie : l’une a été conçue pour des déplacements dans le monde réel, l’autre suit l’exploration et les missions d’une aventure sur console.

Pour écouter pendant une marche, ouvrez l’album sur votre téléphone avant de partir. Si vous préférez la version web, Nintendo précise que certains outils réservés à l’application, comme l’arrêt automatique, ne s’y retrouvent pas. Sur une voiture compatible, le service prend aussi en charge CarPlay et Android Auto d’après Nintendo France.