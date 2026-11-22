Phison prépare un SSD avec 64 Go de mémoire pour traiter les données sur place

Phison veut faire travailler le SSD sur les données qu’il contient, avant de les envoyer au reste de l’ordinateur. Son architecture présentée le 17 novembre au salon SC26 associe un processeur spécialisé dans l’IA à 64 Go de mémoire. La cible est l’infrastructure des entreprises et des centres de calcul ; aucun SSD à acheter pour son PC personnel n’est annoncé.

L’intérêt se comprend avec une recherche dans une grande collection de documents. Une machine doit habituellement récupérer les données utiles depuis le stockage pour les traiter. Phison propose de rapprocher une partie du calcul du lieu où elles sont conservées, puis de ne faire remonter que les résultats pertinents.

Le débit du SSD ne résout pas tout

Ajouter de la puissance de calcul ne supprime pas automatiquement les déplacements de données. Un processeur peut attendre des informations, tandis que les mêmes fichiers circulent entre plusieurs composants. C’est ce trajet que le stockage dit « computationnel » cherche à raccourcir.

La question change donc : il ne s’agit plus seulement de lire davantage de gigaoctets chaque seconde, mais de déterminer ce qu’il est réellement nécessaire de transférer. Un résultat filtré peut être beaucoup plus petit que le corpus d’origine.

Selon Phison, son architecture pourrait diviser les transferts par 10 à 100 sur les traitements adaptés. Ce chiffre ne signifie pas qu’un logiciel, un jeu ou un modèle d’IA deviendra autant de fois plus rapide. Il mesure une quantité de données déplacées, dans des conditions que le fabricant devra encore documenter avec des essais représentatifs.

Trois chiffres à ne pas confondre

Les 64 Go annoncés correspondent à la mémoire associée au traitement embarqué. Les 130 Go/s cités concernent sa bande passante, pas la vitesse de copie d’un fichier depuis Windows. Phison communique aussi une puissance de 36 800 DMIPS, une unité qui ne permet pas, à elle seule, de comparer cette architecture aux accélérateurs IA généralement présentés en TOPS.

Enfin, le contrôleur X3 PCIe 6.0 dévoilé au même salon relève d’une autre annonce. Son objectif de 28 Go/s ne doit pas être attribué automatiquement à ce SSD spécialisé.

Le constructeur cite la prise en charge d’outils utilisés par les développeurs, notamment PyTorch et llama.cpp. Restent à connaître le matériel final, les traitements réellement accélérés, leur consommation et le coût de l’ensemble. Pour un particulier, la conséquence immédiate est simple : cette annonce ne justifie pas de reporter l’achat d’un SSD classique. Elle décrit surtout une autre manière d’organiser les futures machines qui brassent beaucoup de données.