Resonance arrive le 24 novembre avec Xbox Play Anywhere. Achats numériques concernés, accès sur PC et nouveaux outils : ce qui change pour les joueurs.

Votre copie numérique de Phasmophobia sur Xbox pourra aussi servir sur PC à partir du 24 novembre 2026. Kinetic Games annonce l’arrivée du jeu dans Xbox Play Anywhere avec la mise à jour gratuite Resonance. Pour les propriétaires concernés, cela évitera d’acheter une deuxième version pour changer d’écran. Une copie Steam ou PlayStation ne donne toutefois pas ce droit.

L’annonce concerne une mise à jour encore à venir, pas une fonction déjà activée au moment où ces lignes sont écrites. Dans son annonce du 17 novembre, le studio fixe Resonance au mardi 24 novembre, sur l’ensemble des plateformes du jeu. Les notes complètes doivent accompagner sa sortie.

Un achat numérique Xbox, le même compte, plusieurs machines

Le communiqué officiel de Kinetic Games précise que les propriétaires de l’édition numérique Xbox pourront jouer sur les appareils compatibles Xbox Play Anywhere, notamment Xbox Series X|S, PC et consoles portables Windows comme la ROG Ally. Ce n’est pas l’annonce d’une version native pour toutes les anciennes consoles Xbox.

La présentation française de Xbox Play Anywhere explique le principe : une licence numérique éligible achetée dans l’écosystème Xbox ou Microsoft Store donne accès aux versions prises en charge, sans supplément. Les jeux concernés portent le badge du programme. L’achat d’un disque n’entre pas dans ce dispositif.

Un exemple concret : vous avez acheté Phasmophobia sur votre compte Xbox et vous jouez habituellement sur Series S. Après l’arrivée de la compatibilité, vous pourrez retrouver l’édition Microsoft dans votre bibliothèque sur un PC Windows adapté. Vous n’aurez pas à racheter une copie simplement pour passer du téléviseur au bureau.

Ce droit ne débloque pas Phasmophobia dans votre bibliothèque Steam. Deux boutiques peuvent vendre le même jeu sans partager leurs licences. Il faut donc vérifier le compte et l’édition possédée avant de conclure qu’un téléchargement devrait être gratuit. Play Anywhere ne dispense pas non plus le PC de satisfaire les exigences matérielles du jeu.

Mettez le jeu et votre appareil à jour lorsque Resonance sera proposé. Connectez l’application Xbox sur le PC au compte Microsoft qui possède la copie numérique éligible. Ouvrez Ma bibliothèque et recherchez Phasmophobia. Sur console, Xbox indique que les titres disponibles apparaissent dans Mes jeux et applications, prêts à installer. Vérifiez le badge Xbox Play Anywhere et la plateforme indiquée sur la fiche avant tout nouvel achat.

Ces repères viennent de la procédure générale du programme. Ils ne constituent pas un essai Menow de la mise à jour du 24 novembre. Si le jeu manque encore à l’ouverture du déploiement, mieux vaut contrôler son statut et son compte plutôt que payer immédiatement une deuxième fois.

Play Anywhere prévoit aussi une progression, des extensions et des succès communs entre les versions compatibles. Il ne transforme pas une licence en plusieurs places pour jouer simultanément : Microsoft précise qu’un même compte ne peut pas lancer le même jeu en même temps sur plusieurs de ces appareils. Pour former une équipe, chacun doit disposer de son accès.

Resonance change également la façon de mener l’enquête

Dans son aperçu de développement illustré, Kinetic présente des baguettes destinées à retrouver l’os. Leur précision augmente selon le niveau de l’équipement : le premier indique une direction générale, le troisième peut aider à identifier l’étage. Le capteur sonore reçoit aussi une carte plus informative pour distinguer les bruits détectés au même étage.

Les nouvelles commandes permettront de demander au fantôme d’interagir avec des objets proches. Elles seront également proposées en mode texte ; en réalité virtuelle, ce mode passera par la montre de santé mentale. Le journal doit répertorier les phrases utilisables. On pourra aussi choisir plusieurs cartes pour composer son propre tirage aléatoire.

Les performances attendent encore l’épreuve des parties

Resonance regroupe ces ajouts avec le passage à Unity 6, des changements d’éclairage, des options graphiques et d’accessibilité ainsi que des corrections. Le studio vise une meilleure stabilité et une consommation de ressources réduite. Il ne fournit pas de mesure permettant de promettre un nombre d’images par seconde supplémentaire sur votre machine.

Les retouches visuelles des personnages et leurs nouveaux éléments cosmétiques, initialement envisagés dans ce lot, sont repoussés. La refonte de 42 Edgefield Road est elle aussi une étape séparée. Pour le 24 novembre, l’intérêt immédiat est donc double : de nouveaux outils d’enquête pour les joueurs et, pour les acheteurs numériques Xbox, la possibilité de changer de machine sans racheter l’édition Microsoft.