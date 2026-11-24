Resonance ajoute des baguettes pour trouver l’os, revoit les indices sonores et la reconnaissance vocale, puis fait passer Phasmophobia à Unity 6.

Phasmophobia ajoute des baguettes de sourcier pour localiser l’os avec la mise à jour gratuite Resonance, disponible depuis le 24 novembre. Ce nouvel équipement doit surtout aider dans les grandes cartes, où les recherches peuvent s’éterniser. La version 0.20.0.0 modifie aussi l’éclairage, les informations sonores et la façon de s’adresser aux fantômes.

La mise à jour concerne toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est déjà disponible. Dans le camion comme sur le terrain, les enquêteurs disposent de nouveaux repères pour suivre les sons et chercher un signe de présence.

Des baguettes plus précises à mesure que l’équipement progresse

Les baguettes orientent l’enquêteur vers l’os pendant un contrat. Dans sa présentation du nouvel équipement, Kinetic Games explique que le premier niveau donne une direction générale. Le troisième se montre plus précis et peut indiquer à quel étage chercher. Le gain est particulièrement parlant dans un bâtiment comme le lycée Brownstone, où toutes les pièces ne se parcourent pas en quelques secondes.

L’outil de base donne donc une direction à suivre, tandis que le matériel avancé évite de fouiller au mauvais étage. Ces indications servent à retrouver l’os ; elles ne constituent pas une preuve permettant d’identifier le type de fantôme.

Le camion montre mieux d’où viennent les bruits

Les notes officielles de Resonance détaillent la nouvelle carte du capteur sonore. Après la pose du matériel, des icônes apparaissent sur le plan du camion pour représenter les sons détectés. L’affichage distingue un bruit ponctuel d’un son qui se répète, à condition qu’il se produise dans la portée du capteur. D’autres sons peuvent désormais être reconnus.

La voix change également. De nouvelles demandes permettent de solliciter une interaction ou un signe de présence, et une page du journal rassemble les formulations proposées. Ces demandes remplacent l’ancien système consistant à prononcer certains mots ou le nom du fantôme pour accroître son activité. Reprendre exactement ses habitudes d’une ancienne version ne revient donc plus au même.

Unity 6 change l’éclairage et ajoute des réglages

Kinetic Games annonce des améliorations de stabilité et d’utilisation du processeur, du circuit graphique et des mémoires. Aucun gain chiffré universel n’est donné. De nouveaux préréglages de qualité, notamment pour Steam Deck, accompagnent une option d’ombres extrêmes sur le matériel compatible et la possibilité de couper le retour vidéo en direct des appareils photo et caméras.

L’éclairage est revu dans l’ensemble des conditions météo : fenêtres et ouvertures éclairent mieux les zones sombres, et les objets mobiles s’intègrent davantage à leur environnement. Enfin, le vote des cartes permet de composer sa propre sélection aléatoire. Une équipe peut ainsi conserver plusieurs lieux qu’elle apprécie sans laisser le tirage porter sur toutes les cartes du jeu.