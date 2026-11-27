Kinetic Games corrige l’écran noir lié à Eye Adaptation sur certaines cartes graphiques. La mise à jour concerne Steam, avec une condition précise.

Si Phasmophobia affiche un écran noir depuis les changements de Resonance, un correctif Steam cible désormais un cas précis. Kinetic Games explique que le problème survient avec l’option Eye Adaptation activée sur des cartes graphiques ne prenant pas en charge DirectX 11.1. Il ne faut donc pas conclure, à partir de ce symptôme, que votre GPU est en panne.

Deux conditions réunies, plutôt qu’un problème sur tous les PC

Dans son avis officiel de compatibilité pour la version 0.20.0.0, le studio associe l’écran noir à la combinaison d’une option d’adaptation visuelle et d’une limite matérielle. Le nom anglais Eye Adaptation est conservé ici pour identifier précisément le réglage cité par les développeurs. L’annonce ne dresse pas de liste complète de modèles de cartes concernés.

Une configuration qui fonctionnait auparavant peut donc rencontrer cet incident sans que cela permette d’identifier un composant défectueux. À l’inverse, tous les écrans noirs ne sont pas nécessairement expliqués par cette seule cause. L’éditeur annonce une correction ciblée ; il ne promet pas de résoudre chaque difficulté d’affichage sur chaque PC.

Pourquoi ce correctif arrive après Resonance

La mise à jour Resonance du 24 novembre a notamment fait évoluer le moteur et l’éclairage du jeu. Elle introduit aussi de nouvelles possibilités de réglage graphique. Ce contexte aide à comprendre pourquoi la compatibilité d’une option particulière peut devenir visible après une mise à jour importante.

Que vérifier dans Steam avant de réinstaller le jeu

Commencez par laisser Steam terminer les téléchargements et l’installation des mises à jour, puis relancez le jeu. Le correctif annoncé concerne Steam ; cette communication ne permet pas d’affirmer qu’un correctif identique vient d’être publié sur chaque console.

Si les fichiers semblent mal installés ou si un plantage persiste, la procédure officielle de vérification de Steam passe par un clic droit sur le jeu dans la bibliothèque, puis Propriétés… → Fichiers installés → Vérifier l’intégrité des fichiers du jeu. Cette opération contrôle l’installation ; elle ne remplace pas une correction de compatibilité et ne garantit pas, à elle seule, la disparition du bug.

En cas d’échec après mise à jour, notez votre carte graphique, les réglages utilisés et le moment où l’écran devient noir pour transmettre un signalement exploitable au support du jeu.