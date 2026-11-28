S-GAME annonce sa mise à jour du 28 novembre. Sur PC, le studio donne aussi une manipulation précise du cache si des saccades ou plantages persistent.

Phantom Blade Zero : le patch de 7 Go réduit la mémoire utilisée et ajuste la caméra

Phantom Blade Zero reçoit un correctif de 7 Go annoncé pour le 28 novembre. Dans ses notes de version 1.0304629 publiées le 26, S-GAME annonce moins de mémoire utilisée, notamment dans les cinématiques et les zones enneigées, ainsi que des améliorations de fluidité. Aucun gain chiffré n’est fourni.

Caméra et combats

Une option d’assistance forte automatique de la caméra apparaît : désactivée, elle réserve les corrections prononcées aux attaques. Sur PC, la sensibilité de changement de cible à la souris devient réglable ; zéro désactive ce changement à la souris.

Ennemis invisibles, boss immobiles et calculs de dégâts sont corrigés. Des blocages de progression sont traités ; certains objets manquants et le succès PC final peuvent être récupérés automatiquement lorsque leurs conditions sont remplies.

Sur PC, le cache à vider est précisément identifié

Pour les plantages ou saccades après mise à jour, S-GAME suggère ceci (menus Steam traduits) :

Bibliothèque Steam : clic droit sur le jeu, puis Gérer et Parcourir les fichiers locaux. Ouvrez PBZ\ProjectPBZ\Saved\Cache . Supprimez uniquement les fichiers contenus dans Cache , puis relancez : les shaders seront recompilés.

Retirez aussi les mods incompatibles et résidus si le téléchargement paraît anormalement volumineux.

Ne supprimez pas le dossier Saved ni d’autres données. Prenez le temps de lire le chemin complet avant toute manipulation : un dossier voisin n’est pas interchangeable avec celui indiqué. Si vous ne retrouvez pas exactement cette arborescence, arrêtez-vous plutôt que de choisir un autre répertoire au hasard.

Pour juger ensuite le résultat, revenez dans une zone où vous aviez constaté le problème, avec les mêmes réglages graphiques. Modifier simultanément résolution, qualité et assistance de caméra rendrait difficile de comprendre ce qui a réellement changé. Ces recommandations servent à comparer votre propre expérience ; elles ne constituent pas un test de performances réalisé par Menow.