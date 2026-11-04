Un combiné rétro, des boutons lumineux et une liste de proches : Allan Binder a conçu un téléphone pour que son enfant appelle sa famille sans smartphone.

Un père fabrique un téléphone pour son enfant : un bouton suffit pour appeler mamie

Pas besoin de savoir lire un numéro pour appeler ses grands-parents. Allan Binder a fabriqué un téléphone avec un combiné rétro et de gros boutons lumineux : chacun correspond à un proche. L’enfant décroche, appuie, et le téléphone habituel de son interlocuteur sonne.

Le projet, présenté sur Hackaday.io le 3 novembre, répond à une situation familiale précise. Ses proches vivent dans plusieurs pays ; il voulait que son enfant puisse les joindre sans demander à un adulte de composer le numéro.

La lumière indique si c’est le bon moment

Le détail le plus malin n’est pas le combiné. Chaque bouton peut suivre les horaires et le fuseau du contact associé. Une lumière allumée signifie que la personne peut être appelée. En dehors de ce créneau, une courte réponse vocale explique qu’il faut patienter.

La famille n’a pas à installer une application pour recevoir les appels. Le montage passe par le Wi-Fi et par un compte de téléphonie Twilio configuré par le parent. À l’intérieur, une carte ESP32-S3 relie les boutons au combiné USB : ce qui ressemble à un petit téléphone de jeu passe donc de vrais appels.

Un appareil volontairement limité

Il n’accepte pas d’appels entrants et ne compose que les numéros autorisés. Ce choix enlève aussi à l’enfant toute possibilité de taper un numéro au hasard. Le code est publié sous licence Apache 2.0 ; le parent peut examiner le fonctionnement et adapter le projet.

Dans son guide de fabrication, Allan Binder décrit un premier boîtier en carton peint, quatre boutons et un combiné violet. Il estime les composants entre 30 et 50 dollars, auxquels s’ajoutent les frais du service téléphonique. Ce budget américain ne constitue pas un prix de kit vendu en France.

Le bricolage conserve des limites très concrètes. Il dépend du courant et du Wi-Fi, demande une configuration initiale et ne remplace pas un téléphone pour joindre les secours. Le guide recommande aussi de fixer le boîtier et de maintenir les câbles hors d’atteinte : simplifier les appels ne dispense pas de soigner le montage.

L’intérêt de cette création tient finalement dans ce qu’elle retire : l’enfant choisit une personne, plutôt qu’une application ou un numéro. Le reste du fonctionnement demeure du côté du parent.