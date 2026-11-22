Joindre un PDF à ChatGPT sur mobile, poser une question précise et vérifier l’extrait dans le fichier : la méthode et les limites du compte gratuit.

Un PDF de 40 pages sur votre téléphone ? Retrouvez l’info sans tout lire

Un mode d’emploi, un guide associatif ou un dossier de quarante pages sur un téléphone : retrouver une condition précise peut prendre plus de temps que la comprendre. ChatGPT peut vous aider à repérer le passage utile dans un PDF, y compris avec un compte gratuit, puis vous renvoyer vers une page à vérifier. L’objectif est de lire directement le bon endroit du document, pas de remplacer sa vérification par une réponse convaincante.

La méthode tient en trois actions : joindre le fichier, poser une question précise et demander un extrait localisable. Elle convient mieux à « quel matériel est demandé pour cet atelier ? » qu’à « dis-moi tout ce qu’il faut savoir », qui produit souvent un résumé trop général pour votre besoin.

Joindre le PDF depuis un iPhone ou un téléphone Android

Enregistrez d’abord le document sur votre téléphone, dans un emplacement que vous saurez retrouver. Vérifiez qu’il s’agit de la bonne version : un nom similaire ne garantit pas que deux fichiers contiennent les mêmes conditions.

Ouvrez l’application ChatGPT et commencez une conversation. Dans la zone où vous écrivez votre message, appuyez sur +, puis sur « Ajouter des photos et des fichiers ». Sélectionnez votre PDF dans le sélecteur de fichiers du téléphone. Sa présentation dépend d’iOS ou d’Android. Vérifiez le nom de la pièce jointe avant d’envoyer votre question.

Ce chemin est décrit dans l’aide française d’OpenAI sur l’importation. La disponibilité dépend du compte et de l’application. Si le fichier ne peut pas être sélectionné, vérifiez son emplacement et le format plutôt que le remplacer par une capture du seul nom du document : l’assistant a besoin du contenu.

Demander la réponse, le passage et son emplacement

La première question doit annoncer ce que vous cherchez et ce que vous attendez comme preuve. Voici une formulation à adapter :

Travaille uniquement à partir du PDF joint. Je cherche les conditions pour participer à l’atelier photo du samedi. Indique le matériel demandé, le niveau requis et la démarche d’inscription. Pour chaque réponse, donne un court extrait exact et la page correspondante. Distingue le numéro imprimé dans le document du numéro de page du fichier si tu peux les identifier. Si une information est absente ou illisible, indique-le sans compléter avec tes connaissances générales.

Demander trois éléments distincts évite de recevoir un simple « oui, vous pouvez participer ». Vous pourrez vérifier le matériel, le niveau et l’inscription séparément. La consigne sur les informations absentes sert également à rendre une lacune visible : elle ne garantit pas que le modèle détectera toutes les omissions.

Pour un autre dossier, remplacez ces questions par celles qui comptent réellement. Inutile de faire extraire l’ensemble des quarante pages lorsque vous souhaitez seulement connaître une liste d’accessoires ou retrouver un tableau.

Un exemple fictif pour comprendre le contrôle des pages

Imaginons un guide de quarante pages intitulé « Ateliers de la Maison des loisirs ». Ce document et les données qui suivent sont fictifs ; ils illustrent la démarche, pas un résultat de test de ChatGPT.

Sur sa page imprimée 14, le texte indique : « Atelier photo du samedi : ouvert aux débutants. Apporter un appareil photo chargé et une carte mémoire. Inscription à l’accueil. » Avec deux pages de couverture non numérotées, ce passage pourrait se trouver sur la seizième page affichée par le lecteur PDF.

Une réponse utile reprendrait séparément « ouvert aux débutants », les deux éléments à apporter et l’inscription à l’accueil. Une réponse ajoutant un ordinateur portable, un tarif ou une adresse électronique inventerait des conditions absentes de l’extrait.

Pour contrôler le résultat, ouvrez votre PDF d’origine à la page annoncée. Si le numéro ne correspond pas, recherchez quelques mots de l’extrait dans votre lecteur. Regardez aussi le titre de la rubrique et les lignes qui suivent : une exception peut modifier la phrase retenue.

Ne validez pas une page simplement parce que l’IA l’a écrite en gras. L’explication officielle d’OpenAI sur les erreurs de ChatGPT rappelle que des citations et références peuvent être inventées. Une citation sert ici de piste pour retrouver le passage ; c’est le document ouvert qui permet de confirmer.

Si la réponse oublie une condition, rapprochez la question du passage

Vous pouvez poursuivre dans la même conversation avec une demande plus ciblée :

Reprends uniquement la rubrique sur l’atelier du samedi et ses éventuelles notes. Sépare les conditions obligatoires des conseils. Indique les exceptions et les mots qui limitent la règle, comme « uniquement », « sauf » ou « à partir de ». Ne modifie pas les nombres et ne transforme pas une recommandation en obligation.

Pour un tableau, demandez de conserver les intitulés des colonnes et de préciser quelle ligne correspond à votre situation. Une valeur isolée sans unité ou sans en-tête peut perdre son sens. Vous pouvez aussi copier dans la conversation les quelques lignes qui vous intéressent si l’extraction du fichier échoue.

Une page scannée, floue ou tournée mérite un contrôle particulier. La documentation sur les images signale notamment des difficultés possibles avec les textes mal orientés et les graphiques. Joindre une image nette du passage peut aider, sans garantir sa lecture correcte. Gardez les légendes et les notes qui expliquent le tableau lorsque vous recadrez.

Le compte gratuit suffit pour commencer, avec un quota d’importations

La FAQ de l’offre gratuite confirme l’accès aux fichiers, avec des limites distinctes de celles de la conversation. Au 22 novembre 2026, les limites d’importation annoncées sont de trois fichiers par jour pour Free, pouvant être réduites aux heures de pointe. Des tentatives échouées peuvent compter : si l’interface donne une heure de nouvel essai, attendez-la plutôt que multiplier les envois.

La limite annoncée pour un document est de 512 Mo, avec une autre limite sur la quantité de texte. Le nombre de pages ne suffit donc pas à prédire si un fichier passera. Une fois votre PDF joint, poursuivez vos questions dans le même échange plutôt que réimporter inutilement le même document.

Enfin, utilisez de préférence un document public ou un exemplaire dont vous êtes autorisé à communiquer le contenu. Les paramètres de données de ChatGPT permettent de gérer l’utilisation des conversations pour améliorer les modèles, mais ne rendent pas approprié l’envoi de tous les dossiers privés. Pour retrouver une information, quelques pages expurgées des coordonnées personnelles peuvent suffire.