PC gaming à 300 Hz : ce réglage peut vous priver de la fluidité promise

Votre portable possède un écran 300 Hz, mais Windows peut utiliser une fréquence inférieure. Le premier contrôle se fait dans les paramètres d’affichage, avant de changer de matériel ou de réduire tous les détails de vos jeux. Il faut ensuite vérifier la cadence réellement produite par le jeu : une dalle rapide ne transforme pas 60 images par seconde en 300 images différentes.

Les 300 Hz ont surtout un intérêt lorsque l’on cherche à suivre des mouvements rapides avec une cadence élevée et régulière. Pour en profiter, trois éléments doivent fonctionner ensemble : la fréquence sélectionnée, les performances du PC et les réglages du jeu. Voici comment contrôler chacun et comprendre ce qui limite le résultat.

Commencez par vérifier ce que Windows utilise vraiment

Le nombre inscrit sur la fiche technique est la fréquence maximale annoncée pour l’écran. Ce n’est pas une preuve que cette fréquence est active dans votre session. Microsoft explique comment la vérifier dans les paramètres d’affichage avancés de Windows.

Ouvrez Paramètres → Système → Affichage. Si vous utilisez aussi un moniteur externe, identifiez d’abord l’écran du portable : les réglages de l’un ne décrivent pas ceux de l’autre. Entrez dans Affichage avancé. Sélectionnez l’écran concerné dans la liste lorsqu’il y en a plusieurs. Relevez la résolution et la fréquence actuelles. Un écran compatible 300 Hz réglé à 60 Hz n’utilise alors que 60 actualisations par seconde. Dans Choisir une fréquence d’actualisation, sélectionnez 300 Hz si cette valeur est proposée. Ne choisissez pas une fréquence absente de la liste au moyen d’un mode personnalisé. Vérifiez de nouveau la résolution après le changement. Microsoft précise qu’une fréquence marquée d’un astérisque peut modifier la résolution. Il faut donc contrôler les deux valeurs, et pas seulement le nombre de hertz.

Si Windows affichait déjà 300 Hz, vous avez éliminé une cause possible. Le problème peut se situer dans le jeu ou dans les performances de la configuration. Si cette fréquence n’apparaît pas, passez d’abord aux vérifications ci-dessous.

300 Hz absent de la liste : les contrôles à faire avant de forcer un réglage

Situation Contrôle utile Pourquoi cela compte Vous avez plusieurs écrans Sélectionner le bon écran dans Affichage avancé Chaque écran possède ses propres fréquences compatibles Le même portable existe avec plusieurs dalles Retrouver la référence exacte de votre configuration Le nom commercial de la gamme ne garantit pas un écran 300 Hz Windows vient d’être installé Vérifier les pilotes et les consignes du fabricant pour ce modèle Les modes disponibles dépendent aussi de la configuration graphique Le fabricant impose un mode graphique particulier Suivre sa documentation avant de modifier le mode hybride ou dédié Cette condition varie selon les ordinateurs ; elle ne se généralise pas à tous les PC Vous jouez sur un moniteur externe Vérifier la définition et la fréquence prises en charge par l’écran, le port et la liaison utilisés Les possibilités de la dalle interne ne décrivent pas la sortie vers un autre écran

Changer de mode graphique au hasard n’est pas la première étape. Sur certains portables, le constructeur prévoit une procédure particulière, parfois accompagnée d’un redémarrage. Utilisez la documentation de la référence exacte plutôt que celle d’une machine qui partage seulement le même nom de gamme.

300 Hz et 300 images/s : deux chiffres qui ne disent pas la même chose

Les hertz décrivent la fréquence d’actualisation de l’écran. Les images par seconde décrivent la cadence calculée par le jeu. Un écran réglé à 300 Hz peut donc afficher un jeu qui tourne à 90 images/s. Il reste un écran rapide, mais le jeu ne lui fournit pas 300 images nouvelles chaque seconde.

Pour comprendre l’écart, on peut calculer le temps entre deux actualisations : une seconde divisée par la fréquence. Ce calcul ne mesure pas la latence complète entre votre pression sur une touche et le résultat visible.

Fréquence Intervalle théorique entre deux actualisations 60 Hz 16,67 ms 144 Hz 6,94 ms 165 Hz 6,06 ms 240 Hz 4,17 ms 300 Hz 3,33 ms

Passer de 60 à 300 Hz réduit fortement cet intervalle théorique. Passer de 240 à 300 Hz le réduit de moins d’une milliseconde. Cela explique pourquoi le changement peut être plus sensible en venant d’un ancien écran 60 Hz qu’en remplaçant déjà une bonne dalle 240 Hz. La réactivité dépend aussi du temps de réponse des pixels et du reste de la chaîne de traitement.

Dans le jeu, cherchez d’abord ce qui plafonne la cadence

Affichez le compteur d’images par seconde disponible dans votre jeu ou votre outil graphique. Observez une scène représentative : un menu vide ne décrit pas une partie chargée. Relevez aussi les chutes répétées, car une moyenne élevée peut masquer des ralentissements gênants.

Regardez la limite d’images/s. Si le jeu est volontairement plafonné à 60, 120 ou 144 images/s, ce réglage limite la cadence même lorsque Windows utilise 300 Hz. L’intitulé exact dépend du jeu. Vérifiez le mode d’affichage et les options proposées. Certains jeux présentent leur propre choix de fréquence en plein écran. Lorsqu’il existe, contrôlez qu’il correspond à l’écran utilisé. Comparez deux réglages dans la même scène. Réduisez un paramètre graphique ou la résolution, puis observez l’évolution de la cadence. Ne changez pas tout en une fois : vous ne sauriez plus ce qui a réellement aidé. Distinguez rendu natif et génération d’images. Un compteur obtenu avec des images générées ne décrit pas exactement le même fonctionnement qu’une cadence calculée intégralement par le jeu. Comparez des résultats avec les mêmes options.

Une carte graphique puissante ne suffit pas à garantir 300 images/s dans tous les titres. Le processeur, les scènes, la résolution et les options graphiques comptent aussi. Et deux portables portant le même nom de GPU peuvent différer par leur puissance autorisée et leur refroidissement : le tableau des GPU mobiles de Nvidia distingue justement leurs caractéristiques. Aucun chiffre de performance ne peut être déduit du seul logo RTX.

Faut-il absolument viser 300 images/s ?

Pour un jeu compétitif rapide, une cadence élevée et régulière peut justifier de réduire certains effets. Pour une aventure où vous privilégiez les détails, conserver une image plus riche avec une cadence inférieure peut être un choix cohérent. Avoir un écran 300 Hz ne vous oblige pas à sacrifier les graphismes dans tous les jeux.

Le contrôle utile tient en trois résultats : Windows utilise bien la fréquence choisie, le jeu n’est pas limité involontairement et ses performances restent régulières dans les scènes importantes. Si ces trois points sont vérifiés, vous savez ce que votre écran apporte et ce qui relève encore des limites du PC, sans acheter un autre ordinateur pour corriger un simple réglage.