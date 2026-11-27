Oura arrêtera le support d’Android 11 le 8 décembre. Voici les vérifications et l’export à préparer avant cette échéance.

Si votre bague Oura fonctionne encore avec un téléphone sous Android 11, vérifiez sa version système avant le 8 décembre 2026. Oura annonce la fin de ce support et avertit qu’une mise à niveau effectuée plus tard pourrait ne pas reprendre l’historique. Il existe aussi une procédure officielle pour demander une copie de ses données.

Visuel officiel : Oura.

L’avertissement figure dans la documentation Oura actualisée le 24 novembre. La marque demande Android 12 ou une version ultérieure pour éviter de perdre des données ou des fonctions après cette échéance. Il s’agit d’une condition liée à l’application et au téléphone, pas de l’annonce d’une panne de la bague.

Pourquoi attendre peut compliquer le suivi

Oura indique que certaines possibilités limitées de consultation de l’historique pourraient subsister sans mise à niveau. Mais la marque ajoute que les données historiques ne suivront pas si l’utilisateur met le système de son smartphone à niveau ultérieurement. La page ne précise pas toutes les situations concernées ni les mécanismes de récupération possibles.

Il serait donc excessif d’annoncer l’effacement automatique de tous les comptes le 8 décembre. À l’inverse, compter sur un fonctionnement inchangé après cette date ignorerait l’avertissement du fabricant. Le premier réflexe est de rechercher une mise à jour dans les réglages du téléphone ; son emplacement dépend de la marque et de la version d’Android.

Demander un export dès maintenant

Le guide officiel d’export Oura décrit une solution accessible avec ou sans abonnement actif. Depuis le navigateur, connectez-vous au Membership Hub avec le compte associé à votre bague. La documentation anglaise demande ensuite de choisir Export data, puis Request your data : il s’agit de demander une copie de vos données.

Oura prévient que la préparation peut prendre jusqu’à dix jours. Un courriel signale ensuite que l’export est prêt ; il faut revenir dans le Membership Hub pour le télécharger. Ce délai rend une demande anticipée plus raisonnable qu’une tentative à la dernière minute.

Conservez le fichier dans un emplacement dont vous maîtrisez l’accès. Un export constitue une copie consultable de vos informations ; le fabricant ne le présente pas comme un outil permettant de réimporter automatiquement l’historique dans l’application. Les deux opérations ne doivent pas être confondues.

Si votre téléphone ne peut pas passer à Android 12

Vérifiez auprès du fabricant du mobile si une version compatible reste disponible. Si elle ne l’est pas, contactez l’assistance Oura pour connaître les options correspondant à votre compte avant de changer d’appareil ou de réinitialiser quoi que ce soit. La documentation ne permet pas de promettre qu’un transfert réalisé après la date limite reconstituera toutes les anciennes données.