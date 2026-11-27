Steam a validé le lancement du 27 novembre. Le jeu narratif arrive en accès anticipé avec deux étapes de son histoire, en anglais.

Our Life: Now & Forever a évité le report : voici ce qui arrive vraiment ce vendredi

Our Life: Now & Forever conserve son lancement du vendredi 27 novembre, annoncé pour 14 heures en France métropolitaine. GB Patch Games a obtenu la validation de Steam après avoir prévenu qu’un retard était possible. Le jeu arrive toutefois en accès anticipé : cette ouverture ne livre pas encore l’intégralité de son histoire.

La clarification date du 20 novembre, dans une publication du studio. L’équipe y confirme que Steam a finalement approuvé la date initiale. Présenter le jeu comme toujours bloqué ferait donc disparaître une information essentielle : le risque évoqué huit jours plus tôt a été levé.

Deux étapes jouables, une histoire encore en construction

Le récit suit votre installation à Golden Grove et les liens noués avec deux voisins, Qiu et Tamarack. Les choix portent sur le personnage et sur la façon dont ses relations évoluent. Il s’agit d’un jeu narratif à lire, avec une forte personnalisation, plutôt que d’une simulation demandant de construire matériellement une ville.

La présentation actuelle de l’accès anticipé indique que Step 1 et Step 2 sont présentes, tandis que Step 3 reste à venir. GB Patch prévoit au moins un an dans ce statut. Le studio pourra aussi ajouter du contenu après la version complète : cette perspective ne rend pas la campagne déjà terminée au lancement.

Pour choisir quand commencer, cette distinction est plus utile qu’une simple date de sortie. Les joueurs qui souhaitent découvrir progressivement le récit peuvent l’aborder dès cette ouverture. Ceux qui préfèrent traverser l’histoire principale sans attendre sa dernière partie ont intérêt à garder en tête son état inachevé.

Gratuit ne signifie pas que tous les suppléments le seront

Le jeu de base doit rester gratuit, selon le studio. Des extensions payantes accompagnent les étapes du récit et ne doivent pas être confondues avec le téléchargement principal. Leurs prix français n’ont pas été confirmés dans les informations consultées ; aucun tarif étranger n’est présenté ici comme une somme à payer en euros.

La fiche annonce uniquement l’anglais pour l’interface et les textes. Ce point compte particulièrement dans une aventure fondée sur les dialogues et les nuances des relations. Une démonstration figure également sur Steam pour découvrir sa proposition avant de s’engager dans une longue lecture.

Ce que le studio avait réellement dit sur Steam

Le 12 novembre, GB Patch expliquait avoir envoyé son jeu trois semaines avant la date prévue, puis constaté un traitement plus lent qu’attendu. L’équipe évoquait une forte hausse des jeux soumis à validation et avançait un lien possible avec les publications déclarant employer l’intelligence artificielle. Cette dernière explication restait son hypothèse, pas une conclusion attribuable à Valve.

Le lancement a finalement été maintenu à l’horaire annoncé de 8 heures sur la côte Est américaine, soit 14 heures à Paris. Avant ce créneau, la date inscrite sur Steam ne prouve pas que le jeu complet soit déjà téléchargeable ; après, c’est l’ouverture effective de la fiche qui permettra de commencer les deux premières étapes.