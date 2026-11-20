Orange IAs : Claude, Gemini et GPT gratuits même sans abonnement, quelles limites ?

Vous n’avez pas besoin d’un forfait Orange pour utiliser Orange IAs Découverte. La formule gratuite réunit Claude, Gemini, GPT et Mistral dans l’application Orange, avec un compte personnel. Elle permet notamment de soumettre la même question à un autre modèle sans recommencer la conversation. La limite à connaître avant d’en faire son assistant quotidien : les usages sont plafonnés chaque jour, sans nombre précis de questions publié sur les pages consultées.

Le lancement des nouvelles applications Orange et Sosh, à partir du 19 novembre en France, ouvre donc une porte aux abonnés des opérateurs concurrents. Il ne leur donne pas pour autant les abonnements payants de chaque éditeur d’IA. Les versions disponibles appartiennent au catalogue choisi par Orange, qui peut évoluer.

Un compte suffit, même avec une carte SIM d’un autre opérateur

La présentation officielle d’Orange IAs réserve Découverte aux particuliers majeurs en France métropolitaine. Il faut disposer d’un équipement compatible et créer un compte utilisateur. L’offre payante, elle, reste liée à une offre mobile ou internet Orange ou Sosh.

Pour commencer, installez ou actualisez l’application officielle Orange sur votre téléphone, puis utilisez votre compte personnel pour accéder au service. Le site commercial indique actuellement que l’utilisation passe par cette application mobile. Il serait donc prématuré de chercher un accès équivalent sur ordinateur ou de souscrire un forfait uniquement pour essayer la formule gratuite.

Comparer une réponse sans recopier toute sa demande

Le mécanisme le plus intéressant est documenté par Orange : sous une réponse, l’option « Voir la réponse d’une autre IA » transmet la même question à un autre modèle, dans la conversation en cours. Vous pouvez ainsi confronter plusieurs propositions avant de poursuivre.

Prenons une demande de courrier, sans données personnelles : « Rédige un message de 120 mots pour demander le report d’un rendez-vous, avec un ton courtois et deux dates alternatives. » Cet exemple permet de comparer des critères visibles : la longueur, le respect des dates et le ton. Une réponse plus longue n’est pas automatiquement meilleure ; celle qui oublie une contrainte vous donnera davantage de travail.

Pour une question factuelle, la comparaison a une limite : deux IA peuvent fournir la même erreur. Demandez une référence précise, ouvrez-la et vérifiez qu’elle établit réellement la réponse. Le vote majoritaire entre modèles ne remplace pas cette vérification.

La formule gratuite n’est pas illimitée

L’aide d’Orange décrit quelques conversations par jour pour Découverte et jusqu’à dix fois plus d’usages quotidiens avec Plus. Cela ne permet pas de transformer le plafond en un nombre garanti de messages : la documentation ne précise pas un quota commun à tous les modèles et à toutes les tâches.

La page de l’offre distingue aussi les documents : 10 Mo dans la formule de base, contre 20 Mo par fichier avec Plus. Un document plus petit que cette limite ne garantit toutefois pas qu’une analyse complexe aboutira sans restriction d’usage.

Plus coûte 10 € TTC par mois, sans engagement, pour les clients éligibles Orange et Sosh. Le détail annoncé par l’opérateur comprend des modèles avancés, une jauge de consommation et un accompagnement téléphonique. Ce tarif ne démontre pas que les quotas sont comparables à ceux des abonnements vendus directement par les éditeurs.

Pas d’entraînement annoncé, mais vos questions sont bien transmises

Orange affirme que les conversations ne servent pas à entraîner les modèles et que l’identité du compte n’est pas transmise à leurs fournisseurs. Le contenu que vous saisissez, lui, doit leur être envoyé pour produire une réponse. Si vous écrivez votre nom ou votre adresse dans la question, l’absence de transmission de l’identité du compte ne les retire pas du texte.

L’aide indique une conservation des conversations de six mois pour la version gratuite et de dix-huit mois pour la version payante. Avant de faire analyser un devis, masquez donc les coordonnées et les références inutiles. Vous garderez les montants, les prestations et les conditions nécessaires à la comparaison sans transmettre tout le dossier nominatif.

Pour découvrir plusieurs assistants au même endroit, Découverte évite de multiplier les comptes. Pour un usage soutenu, la première vérification reste le plafond réellement affiché dans l’application et les conditions proposées avant toute souscription.