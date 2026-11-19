L’OPPO Find X10 Pro Max est déjà référencé en France, tandis que les ventes françaises du Honor Magic9 Pro Max sont annoncées pour le 14 janvier 2027 à 10 h. Le choix ne se résume pourtant pas à patienter quelques semaines. Ultra-grand-angle, zoom, vidéo, recharge et version régionale changent la comparaison. L’OPPO français possède notamment une batterie de 7 150 mAh : les 8 800 mAh du Honor chinois ne permettent pas encore de lui attribuer une avance équivalente en France.

Ce comparatif confronte les caractéristiques publiées par les fabricants, sans prétendre remplacer un essai photo ou un test d’autonomie. Pour le Honor, les données chinoises sont identifiées comme telles : sa configuration française complète et son prix restent les informations à attendre avant une décision définitive.

Le tableau complet : attention aux versions comparées

La fiche française du Find X10 Pro Max décrit précisément le modèle CPH2913. En face, la fiche du Magic9 Pro Max commercialisé en Chine apporte les caractéristiques ci-dessous, sans garantir qu’elles seront toutes identiques en France.

Point comparé OPPO Find X10 Pro Max, France Honor Magic9 Pro Max, Chine sauf mention Situation française Modèle présent au catalogue français Ouverture des ventes annoncée au 14 janvier 2027, 10 h Écran AMOLED 6,78 pouces, 2 772 × 1 272 pixels OLED 6,8 pouces, 2 868 × 1 320 pixels Rafraîchissement Adaptatif 1–120 Hz ; jusqu’à 144 Hz dans certains jeux Jusqu’à 120 Hz selon le comparatif consulté ; modes français à confirmer Dimensions 161,32 × 76,57 × 8,40 mm 161,64 × 76,98 × 8,59 mm Poids 226 g blanc, 228 g gris Environ 233 g Processeur MediaTek Dimensity 9600 Pro Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Mémoire et stockage 12 Go / 512 Go, LPDDR5X et UFS 4.1 ; sans microSD 12/256, 12/512, 16/512 Go ou 16 Go/1 To en Chine ; choix français inconnu Caméra principale 200 Mpx, f/1,5, stabilisation optique 200 Mpx, f/1,57, stabilisation optique Ultra-grand-angle 200 Mpx, f/2,2, autofocus 50 Mpx, f/2,0, autofocus Téléobjectif 200 Mpx, f/2,1, stabilisation optique ; zoom vidéo optique annoncé jusqu’à 3× 200 Mpx, f/2,6, stabilisation optique, zoom optique 3,5× Caméra avant 50 Mpx f/2,0, autofocus 55 Mpx f/2,0 et caméra de profondeur 3D Vidéo arrière 8K30 ; 4K30/60/120 ; Dolby Vision jusqu’à 4K120 4K30/60/120 ; mode cinéma ARRI jusqu’à 4K60 Vidéo avant 4K30/60 4K30/60 ; capteur permettant des recadrages de formats différents Batterie typique 7 150 mAh en France 8 800 mAh en Chine ; capacité française à confirmer Recharge maximale annoncée 80 W filaire, 50 W sans fil 100 W filaire, 80 W sans fil Système ColorOS 17 MagicOS 11 basé sur Android 17 ; services locaux à vérifier sur la version française Connexions Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, NFC, USB 3.2 Gen 1, eSIM USB 3.2 Gen 1 avec sortie DP 1.2, NFC, eSIM selon la fiche chinoise ; variantes françaises à confirmer Prix comparables en France 1 699 € TTC en 12/512 Go, prix affiché en France le 19 novembre ; prix conseillé 1 799 € Tarif français définitif non établi dans les éléments vérifiés

Pour les photos, le choix se joue sur les focales, pas sur le total de mégapixels

L’OPPO réunit trois modules de 200 Mpx, contre deux chez Honor. Cela ne démontre pas qu’il produit systématiquement de meilleures images. Son ultra-grand-angle possède néanmoins une définition nominale supérieure : c’est une différence à examiner pour les paysages, les bâtiments et les photos de groupe, où cette caméra sert régulièrement.

Le Honor privilégie un téléobjectif 3,5×. Il cadre plus serré à son grossissement optique qu’un système autour de 3× : un détail utile pour isoler un visage ou un sujet éloigné. Mais un concert sombre impose aussi d’évaluer le temps de pose, les mouvements et le traitement logiciel. Ni le nombre de pixels ni le facteur de zoom ne permettent de promettre une photo nette à tous les coups.

À l’inverse, un cadrage moins serré peut être pratique en intérieur quand on manque de recul. Avant de départager les deux, il faut regarder les clichés à la focale réellement utilisée : caméra principale pour les enfants dans une pièce, ultra-grand-angle pour les groupes, téléobjectif pour les portraits ou les détails éloignés. Un classement unique masque ces différences d’usage.

Vidéo : les deux proposent la 4K120, mais pas le même travail derrière

La fiche officielle chinoise du Honor mentionne bien la 4K à 120 images/s. Il serait donc incorrect de le présenter comme limité à 60 images/s dans tous les modes. C’est son mode cinéma ARRI qui est annoncé jusqu’à 4K60. L’OPPO, lui, annonce aussi la 8K30 et le Dolby Vision jusqu’à 4K120.

Concrètement, la 4K120 permet de ralentir une séquence dans un montage adapté. Elle ne garantit pas la même stabilisation ou le même choix de caméras que la 4K30 ou 60. OPPO indique séparément une stabilisation EIS/OIS en 4K30/60 : il ne faut pas étendre cette indication à chaque combinaison de réglages.

Honor explique dans sa présentation du système vidéo développé avec ARRI que son mode cinéma emploie le LogC3, un enregistrement 10 bits et l’espace colorimétrique ARRI Wide Gamut 3. Ces outils intéressent surtout celui qui souhaite travailler les couleurs au montage. Pour envoyer un souvenir directement à ses proches, la simplicité du mode automatique, la netteté et la prise de son comptent davantage que la présence d’un profil Log.

Batterie : pourquoi les 8 800 mAh ne suffisent pas à départager l’achat français

La capacité du Find X10 Pro Max français est établie à 7 150 mAh. Celle du Honor chinois atteint 8 800 mAh, soit 1 650 mAh de plus sur ces deux fiches précises. Ce calcul n’est ni un test d’autonomie ni la confirmation d’un écart entre les futures versions françaises. Il serait trompeur d’en tirer un nombre d’heures d’utilisation supplémentaires.

Les plafonds de recharge donnent également une indication, pas une durée chronométrée. Les 80 W de l’OPPO et les 100 W du Honor exigent un équipement compatible ; ils ne sont pas maintenus pendant toute la charge. Même prudence pour les 50 et 80 W sans fil, qui dépendent de l’accessoire et des conditions thermiques.

La boîte française décrite par OPPO comprend un câble, mais ne liste pas de bloc secteur. Il faut donc intégrer cet éventuel achat au budget. Chez Honor, le contenu chinois ne doit pas être considéré comme celui de la boîte française avant publication des conditions locales.

Écran et encombrement : deux grands téléphones très proches

Entre 6,78 et 6,8 pouces, l’écart de diagonale ne transforme pas l’expérience. Les deux appartiennent à la catégorie des grands smartphones. L’OPPO est légèrement moins large et pèse environ 5 à 7 g de moins que le Honor chinois ; ces différences sont plus faciles à apprécier en main qu’en comparant uniquement la taille de l’écran.

Les 144 Hz de l’OPPO ne fonctionnent que dans certains scénarios de jeu. Ils ne signifient pas que toutes les applications ou tous les jeux tournent à 144 images/s. De même, les annonces de luminosité maximale ne se comparent correctement qu’avec les mêmes conditions de mesure : une petite zone HDR très lumineuse n’est pas un écran entier maintenu à cette valeur en plein soleil.

Acheter maintenant ou attendre : les points qui changent vraiment la décision

Le 19 novembre, la page française de l’OPPO affiche 1 699 € TTC pour 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, contre un prix conseillé de 1 799 €. Ce tarif constaté peut évoluer. Il ne comprend pas une estimation du futur prix du Honor : sans montant français officiel pour une capacité comparable, impossible de calculer un surcoût ou une économie entre les deux.

Honor fixe l’ouverture des ventes françaises du Magic9 Pro Max au 14 janvier à 10 h dans ses conditions locales. Si votre téléphone fonctionne encore, attendre permet donc de comparer une offre française complète : capacité réelle de batterie, mémoire, prix, accessoires et conditions de prise en charge.

Vous avez besoin d’un téléphone maintenant : l’OPPO dispose d’une configuration française documentée. Vérifiez surtout le tarif final, le chargeur nécessaire et les modes vidéo que vous utiliserez réellement.

l’OPPO dispose d’une configuration française documentée. Vérifiez surtout le tarif final, le chargeur nécessaire et les modes vidéo que vous utiliserez réellement. Votre priorité est le zoom et le montage vidéo : le téléobjectif 3,5× et les outils ARRI du Honor méritent d’attendre des essais et la fiche française, sans présumer qu’ils gagneront dans chaque scène.

le téléobjectif 3,5× et les outils ARRI du Honor méritent d’attendre des essais et la fiche française, sans présumer qu’ils gagneront dans chaque scène. Vous envisagez un import Honor : ne comparez pas seulement le prix affiché. Version logicielle, services, compatibilité des opérateurs, garantie et retours doivent être établis pour la référence vendue.

Le choix le plus solide consiste à comparer des versions réellement achetables dans les mêmes conditions. Aujourd’hui, l’OPPO a cet avantage de lisibilité en France ; le Honor peut devenir une autre option en janvier, mais son autonomie française et son rapport équipement/prix ne sont pas encore tranchés.