Ces petits écrans affichent météo et agenda sans rester branchés

Seeed propose deux écrans OpenDisplay à encre électronique pour consulter les informations de la maison sur batterie. Leurs autonomies dépendent du rythme des mises à jour.

Consulter la météo dans l’entrée ou le prochain rendez-vous sur une étagère, sans laisser une tablette sur son chargeur : c’est l’usage visé par les kits OpenDisplay de Seeed Studio. Le fabricant présente deux écrans à encre électronique, livrés assemblés avec une batterie rechargeable et un logiciel ouvert. Ils reçoivent leurs images en Bluetooth, sans connexion Wi-Fi directe.

Leur particularité tient moins à une multiplication des fonctions qu’à la sobriété de l’affichage. Ce sont des panneaux d’information : la source de données prépare l’image, puis l’écran la conserve jusqu’à la prochaine mise à jour.

Deux formats, avec des rythmes de mise à jour différents

La présentation de Seeed distingue un petit modèle monochrome et un modèle couleur plus grand. Le choix dépend surtout de ce que l’on souhaite lire et de la fréquence à laquelle cette information change.

Kit Affichage Autonomie estimée par Seeed Prix affiché en dollars OpenDisplay 4,26 pouces Mono 800 × 480 pixels, noir et blanc Jusqu’à 2 ans, une mise à jour toutes les 15 minutes 39,90 $ OpenDisplay 7,3 pouces Color 800 × 480 pixels, six couleurs Jusqu’à 1 an, une mise à jour toutes les 2 heures 75,90 $

Les deux embarquent une batterie de 2 000 mAh. Ces autonomies sont des estimations du fabricant, pas des mesures Menow. La température, le contenu et les rafraîchissements influencent le résultat. Un écran qui change toutes les minutes ne peut pas être évalué avec la promesse calculée pour une mise à jour toutes les deux heures.

Les montants du tableau sont ceux de la boutique internationale, et ne constituent pas des prix français TTC livrés. Le 4,26 pouces offre aussi un rafraîchissement partiel en mode noir et blanc, utile pour renouveler une partie des informations.

Home Assistant est utile, mais pas obligatoire

Avec Home Assistant, le panneau peut recevoir des images construites à partir des données de la maison : température, consommation d’énergie ou calendrier. Le projet OpenDisplay sépare volontairement l’émetteur, qui prépare le contenu, de l’écran, qui l’affiche. On ne lui demande donc pas de devenir lui-même une tablette avec ses applications.

Pour un premier essai, la documentation du modèle 4,26 pouces prévoit un chemin plus simple :

Allumer le kit et scanner son QR code. Ouvrir l’outil d’envoi d’image avec un navigateur compatible Bluetooth. Sélectionner l’écran, puis transmettre une image de test.

Seeed indique Chrome ou Edge sur ordinateur et Android, et Bluefy sur iPhone ou iPad. Pour automatiser l’affichage avec Home Assistant, il faut que celui-ci puisse joindre le kit en Bluetooth, directement ou par un relais compatible. Une bonne couverture Wi-Fi ne résout pas à elle seule un problème de portée Bluetooth.

Ce format convient aux informations que l’on consulte d’un coup d’œil et qui n’ont pas besoin de bouger en permanence. Pour la vidéo, les animations ou une interaction continue, un écran classique conserve un tout autre rôle.

Photo : Seeed Studio, recadrée et compressée, sous licence CC BY-SA 4.0.