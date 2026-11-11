OpenAI a développé un système d’arrêt d’urgence pour ses modèles d’IA

OpenAI a développé un outil baptisé Control Room pour interrompre l’activité de modèles dans son infrastructure de recherche lorsqu’un problème de sécurité est détecté. Le délai rapporté entre la décision et l’interruption est d’environ 35 secondes.

Ce que mesure ce délai

Il s’agit du délai d’exécution d’une décision déjà prise. Le temps nécessaire pour détecter un comportement dangereux, l’examiner et décider d’une intervention est une autre mesure. Le mécanisme vise donc à donner aux équipes un moyen d’agir lorsqu’une situation a déjà été identifiée.

Un outil pour les équipes de recherche

Le dispositif concerne les environnements de recherche d’OpenAI. Dans ce cadre, pouvoir interrompre les tâches compte particulièrement quand les essais sont en cours et que plusieurs systèmes dépendent des mêmes modèles. La robustesse du système doit aussi être évaluée lorsqu’un composant tombe en panne.

Pour les utilisateurs de ChatGPT, cette annonce ne correspond pas à une nouvelle option dans l’application. Elle renseigne sur la manière dont l’entreprise veut encadrer ses propres expérimentations.