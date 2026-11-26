One UI 9.5 ajoute une action IA aux routines Samsung. Gemini et Perplexity réagissent différemment et leurs réponses restent hors des étapes suivantes.

One UI 9.5 : vos routines peuvent interroger une IA, avec une limite sur Gemini

One UI 9.5 ouvre les routines Samsung aux demandes adressées à Gemini et à Perplexity. Une nouvelle action permet de préparer une consigne qui sera utilisée lorsqu’une routine se déclenche. Mais les essais rapportés montrent une différence importante entre les deux assistants, et une limite à connaître avant d’imaginer des automatisations complexes.

Les observations publiées le 26 novembre par SamMobile concernent One UI 9.5 en cours de test. Elles décrivent une action nommée Ask AI, à comprendre comme « Demander à l’IA », dans la partie qui définit ce que la routine doit exécuter.

Une consigne préparée, avec deux comportements différents

Le principe consiste à choisir son assistant, puis à écrire une demande à l’avance. La routine appelle ensuite cette demande selon les conditions choisies ou à son lancement manuel. Cela évite de réécrire une instruction récurrente à chaque utilisation.

Dans la version examinée, Perplexity lance la réponse directement. Avec Gemini, la routine insère seulement la consigne dans le champ de saisie. Il reste à appuyer sur le bouton d’envoi. La dernière étape requiert donc encore une intervention de l’utilisateur avec l’assistant Google.

Ce détail change l’usage. Une routine que l’on déclenche soi-même peut rester pratique avec cette validation. Une automatisation censée fonctionner sans toucher le téléphone sera plus limitée tant que l’envoi n’est pas pris en charge.

La réponse ne peut pas encore alimenter l’étape suivante

Selon les essais rapportés, Modes et routines ne récupère pas le texte généré par Gemini ou Perplexity. La demande peut être envoyée, mais sa réponse n’est pas disponible comme donnée pour la suite de la routine.

On ne peut donc pas supposer qu’une consigne demandant une synthèse suffira ensuite à enregistrer automatiquement cette synthèse dans une autre application. Une chaîne complète doit pouvoir transmettre son résultat d’une action à la suivante. Cette transmission manque dans le fonctionnement observé.

Pour choisir une première utilisation, mieux vaut partir d’une demande dont on souhaite lire soi-même la réponse. Une synthèse quotidienne ou une question régulière correspond plus directement à ce que montre la fonction qu’une suite de tâches dépendant toutes du contenu produit.

Des modèles pour commencer sans tout construire

SamMobile relève également sept routines prédéfinies. Elles couvrent notamment le compte rendu de réunion, le tri des médias, le nettoyage du stockage, le point d’actualité au réveil, la traduction d’une capture d’écran, un exercice de gainage et un minuteur de concentration.

La distinction entre montrer des éléments à examiner et les supprimer mérite d’être conservée. Les modèles de nettoyage décrits présentent des fichiers pour révision. Ils ne démontrent pas un effacement autonome de tout ce que le système juge ancien.

Des actions d’extraction, de résumé et de traduction du texte d’une image sont aussi rapportées, ainsi qu’une fonction de répétition. Les modèles peuvent servir de point de départ pour comprendre les conditions et les actions d’une routine, puis les adapter à son propre emploi du temps.

Il reste à suivre les évolutions de la bêta, en particulier l’envoi dans Gemini et la récupération des réponses. Ces observations ne fixent pas une disponibilité sur tous les Galaxy français. Le contenu et les intitulés de la version finale pourront évoluer avant son déploiement.