Une réponse de l’assistance Samsung évoque One UI 9.5 face à la baisse de santé de batterie après One UI 9.0. L’origine du chiffre et le calendrier français restent à préciser.

One UI 9.5 : cette chute de la santé des batteries Galaxy aurait enfin une réponse

Visuel d’illustration repris de Sumahodigest.

Voir la santé de la batterie chuter sur un Galaxy récent a de quoi inquiéter. Une réponse attribuée à l’assistance Samsung, partagée sur la communauté turque de la marque, indique que le problème sera traité avec One UI 9.5. Le point essentiel reste à éclaircir : les pourcentages affichés sous One UI 9.0 reflètent-ils une usure réelle ou un calcul incorrect ? Une promesse de correction logicielle ne répond pas encore à cette question.

Il faut aussi distinguer cette affaire d’une batterie qui se vide plus rapidement dans la journée. Ici, le sujet est la baisse de l’indicateur de santé, censé renseigner sur la capacité conservée au fil du temps. Un téléphone peut afficher une charge de 100 % tout en indiquant une santé inférieure à 100 % : les deux nombres ne décrivent pas la même chose.

Une réponse du support publiée après un signalement

Sur le forum officiel Samsung Members en Turquie, Alfatürk écrit le 24 novembre avoir envoyé un rapport d’erreur sur une diminution anormale de la santé de la batterie après One UI 9.0. Il évoque notamment des appareils récents affichant 94 % après environ un mois. Il affirme avoir reçu une réponse environ deux semaines plus tard, annonçant une prise en charge avec One UI 9.5.

Le message contient des captures de l’échange et a été repris par Android Authority. La formulation relayée est encourageante pour les utilisateurs qui constatent une dégringolade du chiffre. Son périmètre demeure celui d’une réponse d’assistance partagée par un utilisateur : ce n’est pas un bulletin technique détaillant une cause, une liste complète d’appareils ou des versions correctives par pays.

Sumahodigest rapporte également le cas d’un Galaxy S25 dont l’indicateur perdrait plusieurs points tous les quatre ou cinq jours. Cette fréquence est un témoignage, pas une mesure que Menow a réalisée. Elle ne donne pas la proportion des Galaxy concernés.

Charge restante, santé et autonomie : trois informations différentes

La charge restante sert à savoir ce qu’il vous reste avant de brancher le téléphone. La santé de la batterie cherche à renseigner sur sa capacité conservée par rapport à son état initial. L’autonomie, elle, correspond à la durée pendant laquelle vous pouvez utiliser l’appareil dans vos conditions réelles.

Cette distinction explique pourquoi un chiffre isolé ne suffit pas à diagnostiquer le problème. Si la santé affichée baisse mais que vos usages ne changent pas, vous avez une observation à signaler. Si le téléphone tient également beaucoup moins longtemps, vous avez une seconde information, différente, qui mérite d’être documentée. L’une ne permet pas de mesurer automatiquement l’autre.

Une modification du logiciel peut corriger une estimation erronée. Elle ne peut pas reconstituer physiquement une capacité déjà perdue par une cellule. La question n’est donc pas seulement de savoir si un pourcentage remontera après One UI 9.5 : il faudra comprendre ce que Samsung corrige effectivement. La réponse publiée ne permet pas encore de trancher.

Conservez une capture datée de l’indicateur, la référence précise du téléphone et la version de One UI. Si vous comparez plusieurs jours, notez les changements de version entre les relevés. Une série d’observations attribuées au bon appareil aide davantage qu’un pourcentage partagé sans contexte.

Vous pouvez aussi utiliser les outils prévus par la marque. La documentation française Samsung indique le parcours Samsung Members > Diagnostics > Diagnostics du téléphone, puis Tester tout pour un contrôle complet. Les diagnostics sont également accessibles depuis l’onglet Assistance selon l’interface. Le fabricant précise que les intitulés et la disposition peuvent varier avec le modèle et le logiciel.

Dans les paramètres, Samsung décrit aussi Maintenance de l’appareil > Diagnostics > Diagnostics du téléphone. Un diagnostic constitue une information supplémentaire à communiquer ; il ne transforme pas à lui seul une baisse de pourcentage en expertise complète de la cellule. Gardez son résultat avec vos relevés et transmettez le tout à l’assistance si la situation vous semble anormale.

One UI 9.5 ne signifie pas encore un correctif disponible en France

Le message partagé ne donne pas de date française, de numéro de build correctif ni de garantie de remplacement de batterie. Il ne suffit donc pas de voir One UI 9.5 mentionné pour conclure que votre Galaxy peut déjà recevoir la solution. Il faudra vérifier la disponibilité pour votre modèle, puis les informations associées à sa mise à jour.

La nouvelle est une réponse du support annonçant une prise en charge, pas la démonstration que toutes les batteries concernées sont matériellement abîmées. Pour un propriétaire de Galaxy, le plus utile consiste à séparer la santé affichée de l’autonomie ressentie, conserver les preuves et demander un examen si le problème dépasse l’indicateur. Le changement promis par Samsung devra être apprécié sur ses effets et ses explications, pas sur le seul nom de la prochaine interface.