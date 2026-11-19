OnePlus : un écran à 240 Hz serait en préparation, mais quels jeux en profiteraient ?

OnePlus pourrait franchir un nouveau cap avec un écran à 240 Hz. Une fuite décrit une dalle BOE de 6,89 pouces, associant une définition dite 2K à une fréquence supérieure aux 120 Hz courants sur les smartphones haut de gamme. Mais le modèle n’est pas identifié : il serait prématuré d’en faire une caractéristique confirmée du OnePlus 17, ou une promesse de jeux tournant à 240 images par seconde.

Ce que la fuite décrit réellement

Selon les informations de Digital Chat Station rapportées le 19 novembre, BOE préparerait une dalle de 6,89 pouces, avec une définition 2K, une fréquence de 240 Hz et des bordures très fines. Un circuit de contrôle personnalisé est également évoqué. Aucun téléphone n’est nommé dans le message rapporté.

Le lien avec un futur modèle OnePlus repose donc sur le contexte des précédentes informations, pas sur une annonce du constructeur. Ni la résolution exacte, ni les modes d’utilisation, ni les jeux compatibles ne sont établis. Même le terme « 2K » doit être lu avec prudence : employé seul, il ne donne pas le nombre précis de pixels affichés.

La fuite mentionne aussi le BT.2020. Cela ne démontre pas que l’écran couvrira intégralement cet espace colorimétrique, et ne renseigne pas sur la justesse des couleurs. Pour comparer deux appareils, il faudra des mesures, réalisées dans des modes d’affichage clairement identifiés.

240 Hz : ce que le chiffre peut changer à l’écran

La fréquence indique combien de fois une dalle peut actualiser son affichage en une seconde. À 120 Hz, chaque intervalle dure environ 8,33 millisecondes. À 240 Hz, il descend à environ 4,17 millisecondes. Ce calcul décrit une possibilité d’affichage, pas la latence totale d’un téléphone.

Fréquence Intervalle théorique entre deux rafraîchissements Ce qu’il faut retenir 60 Hz 16,67 ms Base de comparaison ; ne dit rien à elle seule du temps de réponse tactile 120 Hz 8,33 ms Permet davantage d’étapes visibles dans un mouvement 165 Hz 6,06 ms Gain conditionné au comportement du logiciel 185 Hz 5,41 ms Cadence déjà annoncée sur certains usages du OnePlus 16 chinois 240 Hz 4,17 ms Objectif évoqué par la fuite, sans téléphone confirmé

Un mouvement peut paraître plus continu lorsqu’un écran présente davantage d’images distinctes. L’intérêt peut concerner un défilement ou un jeu rapide. En revanche, doubler la fréquence de l’écran ne double ni la précision du joueur, ni la vitesse de son téléphone. Le délai de traitement tactile, le calcul de l’image et la réponse des pixels interviennent également.

Pourquoi un jeu à 60 images par seconde ne devient pas un jeu à 240 FPS

Il faut distinguer ce que l’écran peut afficher de ce que le jeu produit. Si un titre calcule 60 images différentes par seconde, une dalle à 240 Hz ne crée pas automatiquement les 180 images manquantes. Une éventuelle interpolation serait une autre fonction, avec ses propres limites ; rien ne permet de l’attribuer à cette fuite.

Le jeu doit autoriser une cadence élevée, le téléphone doit pouvoir la tenir et le logiciel doit effectivement utiliser le mode correspondant. Les spécifications chinoises du OnePlus 16 distinguent déjà un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 165 Hz hors jeu et un maximum de 185 Hz en jeu. Ce précédent montre pourquoi un grand chiffre sur la fiche n’est pas une fréquence universelle.

La stabilité compte aussi. Une cadence moins élevée mais régulière peut être plus agréable qu’un pic spectaculaire suivi de baisses fréquentes. Pour juger un futur appareil, il faudra donc regarder la durée du test, le jeu, les réglages et la température, plutôt qu’une capture affichant un maximum isolé.

Une dalle plus fine et plus rapide ne suffit pas à choisir un téléphone

La définition et la fréquence sont deux exigences différentes. Davantage de pixels peuvent améliorer la finesse d’affichage ; davantage de rafraîchissements demandent une gestion adaptée de l’écran et de la puissance. Les conséquences sur l’autonomie ne peuvent pas être calculées à partir de ces deux valeurs seules.

Pour un achat en France, les questions utiles seront le modèle commercialisé, les modes réellement accessibles, les jeux pris en charge et l’endurance mesurée. Aucun tarif ni calendrier local ne découle de cette information. Le 240 Hz constitue une piste technique à suivre ; le progrès visible devra être démontré sur un appareil et dans des usages précis.