Le Turbo 6Xs arrive dans la boutique chinoise avec 7 000 mAh et un écran LCD 144 Hz. Voici ce que ces caractéristiques disent vraiment de son usage.

OnePlus Turbo 6Xs : une batterie de 7 000 mAh et un écran LCD 144 Hz en Chine

OnePlus ajoute un smartphone à grosse batterie à son catalogue chinois. Le Turbo 6Xs associe une capacité de 7 000 mAh à un écran LCD de 6,72 pouces, capable de monter jusqu’à 144 Hz. Il est proposé avec 6 Go de RAM et 256 Go de stockage, dans une version qui privilégie la capacité de batterie et la fluidité de l’affichage.

La commercialisation vérifiée concerne la Chine. OnePlus n’a pas annoncé de disponibilité française pour cette référence.

7 000 mAh, avec une recharge filaire de 45 W

La fiche officielle du OnePlus Turbo 6Xs sur OPPO Shop indique une batterie de 7 000 mAh en capacité typique et une charge filaire jusqu’à 45 W. Il faut distinguer ces données d’un essai d’endurance : une grande capacité n’indique pas, à elle seule, combien d’heures le téléphone tiendra avec vos applications.

Regarder des vidéos, utiliser la navigation ou jouer ne sollicite pas les mêmes composants. La luminosité et la qualité du réseau comptent également. La capacité reste donc un point de comparaison, tandis que la durée entre deux recharges dépendra de ces usages.

Les 144 Hz concernent l’écran, pas tous les contenus

Le Turbo 6Xs dispose d’une dalle LCD de 2 400 × 1 080 pixels. La fiche mentionne un ajustement à 60, 90 ou 120 Hz, avec un maximum de 144 Hz. Ce rafraîchissement décrit la capacité d’affichage de l’écran. Il ne garantit pas qu’un jeu produise autant d’images chaque seconde.

Le processeur est un MediaTek Dimensity 7360 SUPER. Dans un jeu, la cadence dépend aussi de la charge graphique et des réglages choisis. L’écran peut afficher jusqu’à 144 images par seconde ; encore faut-il que le jeu et le processeur les fournissent.

Les détails à regarder au-delà des deux grands chiffres

Le téléphone possède un appareil photo principal de 50 Mpx, accompagné d’un module monochrome de 2 Mpx, ainsi qu’une caméra avant de 8 Mpx. Un lecteur d’empreintes latéral et un emplacement pour carte mémoire complètent les caractéristiques indiquées par le fabricant.

Avec ses 6 Go de RAM, cette variante ne doit pas être assimilée sans vérification aux éditions plus généreuses du Turbo 6X. La présentation officielle de ce dernier réserve notamment certaines affirmations de fluidité et la fonction de photos animées aux versions disposant d’au moins 8 Go. Le matériel proche ne suffit pas à garantir des fonctions identiques.

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