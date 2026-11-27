Le déploiement européen est ajouté au fil officiel de OnePlus. Un retour vers OxygenOS 16 existe, mais il efface le téléphone.

OnePlus Open : ColorOS 17 arrive en Europe, avec un détail à connaître avant le retour en arrière

Le OnePlus Open entre dans la vague européenne de ColorOS 17. Le fil officiel de OnePlus, mis à jour le 27 novembre, indique désormais l’Inde et l’Union européenne pour la version CPH2551_17.0.0.100(EX01), distribuée par lots. Un appareil européen peut donc attendre encore son tour.

Cette arrivée prolonge le déploiement indien déjà présenté sur Menow. La nouvelle étape concerne la région, pas une deuxième annonce du même lancement indien.

Traduction et appareils connectés parmi les changements

Le journal décrit une interface remaniée, une application de traduction donnant accès à la photo, à la voix et au texte, avec le français parmi les langues citées. O+ Connect ajoute la prise en charge de certains appareils photo et l’accès à des médias d’un appareil connecté sans importation locale préalable.

Avant d’installer, vérifiez le modèle et le numéro complet affichés par la mise à jour proposée sur votre téléphone. Une version annoncée pour un autre marché ne prouve pas l’éligibilité du vôtre.

OnePlus fournit aussi un paquet européen de retour à OxygenOS 16. La procédure officielle précise qu’elle efface le contenu du téléphone. Ce retour mérite donc une sauvegarde complète : il ne fonctionne pas comme une simple annulation de mise à jour qui conserverait tout.

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