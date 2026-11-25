Une fuite montre un éclairage au dos du Nord 7 et évoque 9 000 mAh. Les caractéristiques restent à confirmer par OnePlus.

Un éclairage vertical dans le bloc photo et une batterie annoncée à 9 000 mAh : le OnePlus Nord 7 réapparaît dans une fuite qui modifie sensiblement le portrait dressé jusqu’ici. Les images et les caractéristiques viennent d’un informateur, pas d’une présentation du constructeur. La capacité de batterie avancée contredit notamment les 10 000 mAh évoqués dans une précédente rumeur.

Une lumière au milieu du bloc photo

Dans sa publication du 24 novembre, Abhishek Yadav montre un téléphone doté d’une bande lumineuse verticale et lui associe quatre caractéristiques : une batterie de 9 000 mAh, un processeur Dimensity 8500, un écran AMOLED à 144 Hz et une recharge filaire de 80 W. Aucune de ces indications ne constitue une fiche officielle OnePlus.

Les photographies relayées par Gizmochina placent la bande à côté des objectifs, dans le même ensemble arrière. C’est le changement le plus immédiatement visible. En revanche, elles ne permettent pas de savoir si cet éclairage servira aux appels, aux notifications, à la recharge ou uniquement à la personnalisation. Lui attribuer dès maintenant des fonctions précises reviendrait à compléter la fuite à sa place.

9 000 mAh : une nouvelle piste, pas une confirmation des anciennes

La différence entre 9 000 et 10 000 mAh mérite d’être signalée : les deux chiffres ne peuvent pas décrire avec certitude une même version définitive. Il peut s’agir d’informations préliminaires, de variantes différentes ou d’une erreur. En l’absence de document du fabricant, rien ne permet de trancher. La bonne lecture est donc celle d’une nouvelle hypothèse, et non d’une batterie officiellement revue à la baisse.

Même si les 9 000 mAh se confirment, cette capacité ne donnera pas à elle seule une autonomie en jours. La consommation de l’écran, la réception du réseau, les jeux et les réglages pèseront sur le résultat. De même, les 80 W annoncés désignent une puissance de recharge maximale : ils ne suffisent pas à calculer un temps de charge complet.

Un écran rapide ne transforme pas tous les jeux en 144 images par seconde

Le taux de 144 Hz évoqué concerne le rafraîchissement de l’écran. Il ne garantit ni une utilisation permanente à cette fréquence ni un fonctionnement de tous les jeux à 144 images par seconde. Les applications, les profils logiciels et la puissance réellement disponible décident aussi de la fluidité obtenue.

Le nom Dimensity 8500 reste, lui aussi, une information de la fuite. Sans mesures sur un appareil final, il serait prématuré de promettre un niveau de performances ou une stabilité particulière après une longue session.

Le vrai point de comparaison : le Nord 6 vendu en Inde

Le chiffre de 9 000 mAh n’est pas inédit chez OnePlus. La fiche officielle indienne du Nord 6 annonce déjà cette capacité et une charge SUPERVOOC de 80 W. Elle associe ces caractéristiques à une puce Snapdragon 8s Gen 4 et un écran AMOLED de 6,78 pouces pouvant monter à 165 Hz. Comparée à cette version précise, la fuite du Nord 7 ne décrit donc pas une hausse de capacité ni de puissance de recharge.

Élément Nord 6, fiche officielle Inde Nord 7, fuite du 24 novembre Batterie typique 9 000 mAh 9 000 mAh annoncés par l’informateur Recharge filaire 80 W SUPERVOOC 80 W, protocole non précisé Processeur Snapdragon 8s Gen 4 Dimensity 8500 Écran 6,78 pouces AMOLED, jusqu’à 165 Hz Super AMOLED à 144 Hz ; diagonale non indiquée

Ce rapprochement évite deux raccourcis. Le passage à MediaTek ne prouve pas à lui seul un gain de performances. Et 144 Hz ne seraient pas une progression numérique par rapport au maximum de 165 Hz du Nord 6 indien. Les définitions, les fréquences réellement accessibles dans les applications et la consommation manquent pour comparer utilement les écrans.

La fiche indienne du Nord 6 distingue aussi la capacité typique de l’énergie stockée : 9 000 mAh et 33,48 Wh. La capacité en milliampères-heures s’interprète avec la tension ; le wattheure exprime directement l’énergie. Pour le Nord 7, la publication ne donne ni cette énergie, ni une capacité nominale détaillée, ni les conditions d’une mesure d’autonomie.

Enfin, ce modèle de référence est explicitement celui du marché indien. Transposer ses caractéristiques à un futur appareil français sans document local serait trompeur. Ce comparatif sert à situer les chiffres de la fuite dans la gamme existante, pas à annoncer un Nord 7 pour l’Europe.

Ce qui manque encore pour envisager un achat

OnePlus doit toujours confirmer l’existence commerciale de ce modèle dans cette configuration, ses marchés, son prix et sa date de lancement. Les clichés ne répondent pas davantage aux questions de poids, d’épaisseur ou de garantie en France. Pour le moment, cette barre lumineuse constitue une piste de design intéressante ; le reste doit être lu comme une fiche provisoire à vérifier lors d’une annonce officielle.