Le site américain ne propose plus de catalogue et renvoie vers l’assistance. En France, la page reste active avec des contenus, des accessoires OPPO et des accès au service après-vente.

La boutique américaine de OnePlus a laissé place à un simple message orientant les visiteurs vers l’assistance. Le changement, rapporté le 23 novembre, retire le catalogue commercial du site US. En France, la page reste accessible : elle présente notamment des accessoires OPPO, des contenus OxygenOS et des accès au service après-vente.

C’est une nouvelle étape visible dans le retrait commercial de la marque, dont l’annonce remonte au 16 juillet. Le fait nouveau concerne ici la transformation du site américain, et non une décision prise aujourd’hui de cesser les lancements.

Aux États-Unis, le catalogue est remplacé par une porte d’entrée vers le support

Le message officiel affiché sur le site américain explique que OnePlus simplifie cette page pour se concentrer sur les propriétaires d’appareils existants. Il renvoie les demandes de garantie, de réparation et d’assistance vers son site de service. Ce constat rejoint le changement relevé par 9to5Google le 23 novembre.

Pour un client, la distinction est concrète : l’endroit où l’on achetait un appareil ne remplit plus cette fonction, mais un accès au support demeure. La disparition d’un catalogue ne signifie pas que tous les téléphones déjà vendus cessent de fonctionner, ni que leurs propriétaires perdent automatiquement tout recours.

Le message ne donne pas, à lui seul, le calendrier des mises à jour de chaque modèle. Il serait donc trompeur de lui faire annoncer une date commune de fin de support. Ce point reste à vérifier pour la référence et le marché concernés.

En France, le site n’affiche pas le même écran

Lors de notre vérification du 23 novembre, la page française présentait toujours une sélection d’accessoires OPPO et d’objets connectés, une rubrique OxygenOS 16, la communauté et une section d’assistance. Elle proposait aussi une entrée consacrée au service de réparation avec envoi vers un centre de service.

Ce relevé ne prouve pas que tous les appareils et accessoires restent disponibles à l’achat en France. Une page de présentation active, un catalogue et un produit effectivement commandable sont trois choses différentes. Il ne faut pas davantage déduire de la fermeture américaine une date de fermeture du site français : aucune échéance de ce type n’est établie ici.

Pour les personnes qui utilisent déjà un OnePlus, l’action utile consiste à conserver leur facture, la référence exacte de l’appareil et les coordonnées du vendeur. Ces éléments permettent de présenter une demande au bon interlocuteur, même lorsqu’un site commercial change de forme. Pour une réparation, il faut utiliser le parcours correspondant au pays d’achat plutôt que suivre par défaut un lien destiné aux clients américains.

Le changement observé concerne donc d’abord le point de vente en ligne américain. Côté français, les accès au service restent visibles à cette date ; leurs conditions dépendent toujours de l’appareil, de l’achat et du dossier à traiter.