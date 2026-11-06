OnePlus 16 vs RedMagic 12 Pro+ : 100 € de moins, une batterie géante et un meilleur appareil photo… le choix est vite fait !

Deux smartphones surpuissants, un même processeur Snapdragon et pourtant des différences majeures. Avec sa batterie de 9 000 mAh, son capteur photo de 200 MP et son prix plus accessible, le OnePlus 16 pourrait bien faire de l’ombre au RedMagic 12 Pro+, pourtant taillé pour les joueurs les plus exigeants.

Sur le papier, le OnePlus 16 et le RedMagic 12 Pro+ ont de sérieux arguments à faire valoir. Tous deux misent sur une puce Qualcomm haut de gamme, des écrans ultra-fluides et des performances capables de satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Pourtant, leur approche est radicalement différente.

RedMagic privilégie la puissance brute avec un ventilateur intégré, des gâchettes tactiles et une recharge particulièrement rapide. OnePlus préfère miser sur une autonomie impressionnante, un équipement photo plus complet et une expérience adaptée à tous les usages.

Mais une différence pourrait bien faire pencher la balance : le OnePlus 16 serait près de 100 € moins cher que son rival, tout en proposant plusieurs avantages importants.

Le même Snapdragon, mais un avantage de taille pour les joueurs

Les deux smartphones embarquent le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, une puce gravée en 2 nm, accompagnée de configurations pouvant atteindre 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Sur le plan des performances, les deux appareils semblent donc partir sur un pied d’égalité. La différence se joue essentiellement sur leur capacité à maintenir cette puissance dans la durée.

Le RedMagic 12 Pro+ dispose d’un véritable ventilateur intégré, associé à un système de refroidissement par chambre à vapeur. Cette combinaison permet de mieux contrôler les températures lors des longues sessions de jeu.

Il profite également de gâchettes tactiles offrant une fréquence d’échantillonnage de 700 Hz et d’un stockage UFS 4.1 Pro. Des caractéristiques particulièrement intéressantes pour les amateurs de jeux compétitifs.

De son côté, le OnePlus 16 fait confiance à un système de refroidissement passif, plus traditionnel. Il se distingue néanmoins par son écran AMOLED LTPO de 6,78 pouces, capable d’atteindre un taux de rafraîchissement de 185 Hz.

Grâce à la technologie LTPO, la fréquence d’affichage peut s’adapter automatiquement aux contenus pour limiter la consommation d’énergie. Le smartphone prend également en charge Dolby Vision et HDR10+, avec une gradation PWM de 3 840 Hz destinée à améliorer le confort visuel.

Le RedMagic 12 Pro+ dispose quant à lui d’un écran AMOLED de 6,85 pouces, également à 185 Hz, avec une luminosité maximale annoncée à 5 000 nits. Il ne bénéficie toutefois pas de la même gestion adaptative de la fréquence d’affichage.

Pour jouer pendant plusieurs heures, le RedMagic conserve donc un avantage grâce à son refroidissement actif. Pour une utilisation plus variée, le OnePlus paraît mieux équilibré.

9 000 mAh contre 8 400 mAh : OnePlus frappe fort sur l’autonomie

C’est probablement l’un des arguments les plus convaincants du OnePlus 16 : son énorme batterie Glacier Battery de 9 000 mAh, contre 8 400 mAh pour le RedMagic 12 Pro+.

La différence atteint 600 mAh, soit environ 7,1 % de capacité supplémentaire.

Sur le papier, cet avantage pourrait permettre au OnePlus de tenir plus longtemps loin d’une prise électrique. L’autonomie réelle dépendra toutefois de nombreux facteurs, notamment de l’optimisation logicielle, de la consommation du processeur, de l’écran et des usages.

Le RedMagic reprend néanmoins l’avantage lorsqu’il s’agit de recharger rapidement sa batterie. Il propose une puissance de 120 W en filaire et 80 W sans fil, contre respectivement 100 W et 50 W pour le OnePlus.

Ces chiffres illustrent parfaitement les deux philosophies : RedMagic veut permettre aux joueurs de retrouver rapidement une batterie chargée, tandis que OnePlus privilégie une réserve d’énergie plus importante.

Le OnePlus 16 dispose également de la recharge sans fil inversée, une fonctionnalité pratique pour recharger ponctuellement des écouteurs ou une montre connectée.

Au quotidien, une batterie de 9 000 mAh pourrait séduire davantage d’utilisateurs qu’une recharge légèrement plus rapide, notamment ceux qui utilisent intensivement leur smartphone pour travailler, regarder des vidéos ou naviguer sur Internet.

Un capteur de 200 MP et un véritable zoom : le OnePlus prend l’avantage en photo

Si le RedMagic 12 Pro+ impressionne par son équipement gaming, la photographie reste un domaine dans lequel le OnePlus 16 semble nettement mieux armé.

Le smartphone de OnePlus disposerait d’un triple module photo comprenant :

Un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique.

avec stabilisation optique. Un téléobjectif de 50 MP offrant un zoom optique 3x.

Un ultra grand-angle de 50 MP.

Le RedMagic 12 Pro+ proposerait pour sa part un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 50 MP et un capteur supplémentaire plus secondaire.

Surtout, il ferait l’impasse sur un véritable téléobjectif.

Cette absence pourrait rapidement se faire sentir pour photographier des sujets éloignés ou réaliser des portraits avec un cadrage plus serré, sans dépendre exclusivement du zoom numérique.

Il faut néanmoins rappeler qu’un nombre élevé de mégapixels ne garantit pas automatiquement de meilleures photos. La taille des capteurs, les optiques et le traitement logiciel jouent également un rôle essentiel.

La différence est également importante à l’avant.

Le RedMagic 12 Pro+ intégrerait une caméra selfie de 16 MP directement sous l’écran. Cette solution permet de conserver une dalle sans poinçon, particulièrement agréable pour jouer ou regarder des vidéos. Elle peut cependant entraîner des compromis sur la qualité des images.

Le OnePlus 16 miserait plutôt sur une caméra frontale de 50 MP avec autofocus, capable d’enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde.

Pour les amateurs de selfies, les créateurs de contenus et les utilisateurs qui multiplient les appels vidéo, cette configuration paraît bien plus intéressante.

OnePlus 16 vs RedMagic 12 Pro+ : les différences en un coup d’œil

Caractéristiques OnePlus 16 RedMagic 12 Pro+ Écran AMOLED LTPO 6,78 pouces, 185 Hz AMOLED 6,85 pouces, 185 Hz Processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Mémoire RAM Jusqu’à 16 Go Jusqu’à 16 Go Stockage Jusqu’à 1 To Jusqu’à 1 To Refroidissement Passif Ventilateur actif et chambre à vapeur Appareil photo principal 200 MP avec OIS 50 MP avec OIS Téléobjectif 50 MP, zoom optique 3x Aucun Ultra grand-angle 50 MP 50 MP Caméra selfie 50 MP avec autofocus 16 MP sous l’écran Batterie 9 000 mAh 8 400 mAh Recharge filaire 100 W 120 W Recharge sans fil 50 W 80 W Prix indicatif Environ 825 € Environ 920 €

Près de 100 € d’écart : le prix pourrait faire toute la différence

Au-delà des caractéristiques techniques, un élément rend cette confrontation particulièrement intéressante : le tarif.

Selon les prix évoqués, le OnePlus 16 démarrerait autour de 825 €, tandis que le RedMagic 12 Pro+ serait proposé aux environs de 920 €.

Cela représente 95 € d’écart en faveur du OnePlus, soit un prix inférieur d’environ 10 % à celui de son concurrent.

Et c’est précisément là que le positionnement du RedMagic devient plus difficile à défendre pour un utilisateur classique.

Dépenser davantage pour bénéficier d’un ventilateur actif, de gâchettes tactiles et d’une recharge plus rapide peut parfaitement se justifier pour un passionné de gaming.

En revanche, pour quelqu’un qui recherche avant tout un smartphone performant, capable de prendre de belles photos et de tenir longtemps sans recharge, le OnePlus présente des arguments particulièrement solides.

D’autant que les deux modèles partageraient le même processeur haut de gamme et une fréquence d’affichage maximale identique.

Le RedMagic demanderait donc un investissement supplémentaire pour des fonctionnalités principalement destinées aux joueurs, là où le OnePlus chercherait à satisfaire un public beaucoup plus large.

Faut-il vraiment payer plus cher pour le RedMagic 12 Pro+ ?

Tout dépend finalement de l’utilisation prévue.

Le RedMagic 12 Pro+ conserve un réel intérêt pour les passionnés de jeux mobiles. Son ventilateur actif, ses gâchettes tactiles et son écran sans poinçon répondent à des besoins précis que les smartphones traditionnels ne couvrent pas toujours.

Mais pour la majorité des utilisateurs, le OnePlus 16 semble offrir un compromis plus intéressant.

Sa batterie de 9 000 mAh, son téléobjectif avec zoom optique 3x, son capteur principal de 200 MP et sa caméra frontale plus ambitieuse constituent autant d’arguments en sa faveur.

Et si les prix annoncés se confirment, son tarif inférieur de près de 100 € pourrait rendre le choix encore plus évident.

Le RedMagic 12 Pro+ pourrait donc rester une référence pour les joueurs exigeants, tandis que le OnePlus 16 aurait toutes les cartes en main pour séduire ceux qui recherchent un smartphone haut de gamme capable de tout faire.

Et vous, seriez-vous prêt à payer 95 € de plus pour un smartphone équipé d’un ventilateur et de gâchettes gaming, ou préférez-vous une batterie de 9 000 mAh et un appareil photo de 200 MP ?