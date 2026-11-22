Une mise à jour One UI vous laisse avec une batterie moins endurante ou une application qui plante ? Réinitialiser le Galaxy ne remet pas l’ancienne version de One UI. Pour une version stable, Samsung ne propose pas de bouton permettant d’annuler la mise à jour. Le cas d’une bêta officielle est différent : une procédure de retour existe, mais elle réinitialise l’appareil.

Avant de chercher un ancien micrologiciel, il faut donc identifier votre situation. Un problème limité à une application, un réglage modifié et une bêta devenue trop instable ne réclament pas la même réponse. Voici comment avancer sans effacer inutilement vos données.

Version stable ou bêta : ce qui change vraiment

Votre situation Ce que permet la procédure officielle Le point à retenir One UI stable, reçue par la mise à jour habituelle Installer les correctifs proposés ; pas d’annulation ordinaire vers une ancienne version Une restauration d’usine conserve le système installé Bêta officielle installée via Samsung Members Quitter le programme puis utiliser le retour proposé dans Smart Switch sur ordinateur Le retour réinitialise le téléphone : sauvegarde indispensable Inscription à la bêta, sans l’avoir installée Quitter le programme dans Samsung Members La version stable déjà présente peut être conservée

Samsung France indique dans son guide de mise à jour des Galaxy que les politiques de sécurité renforcées empêchent le retour à une version précédente du micrologiciel après une mise à jour. Smart Switch n’est donc pas un catalogue dans lequel choisir librement n’importe quelle ancienne One UI.

Un fichier trouvé sur Internet n’est pas davantage une garantie de compatibilité. La référence exacte du téléphone et sa version logicielle comptent. Une manipulation non prévue par la procédure officielle peut échouer ou rendre l’appareil inutilisable ; le fait qu’un autre Galaxy ait accepté un fichier ne prouve rien pour le vôtre.

Commencez par décrire le problème, avant de tout réinstaller

Dans Paramètres → À propos du téléphone → Informations sur le logiciel, relevez la version One UI et le numéro de version. Notez aussi quand le défaut apparaît : à l’ouverture d’une application précise, pendant un appel, en Wi-Fi ou après une longue veille. Une capture du message d’erreur et l’heure de l’incident seront plus utiles à l’assistance qu’un simple « depuis la mise à jour, tout va mal ».

Redémarrez le téléphone. Refaites ensuite exactement l’action qui posait problème, afin de voir si le défaut est reproductible. Vérifiez les correctifs du système dans Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation. Contrôlez également les mises à jour des applications dans leurs boutiques respectives. Si une seule application plante, commencez par elle. Vérifiez sa version et son comportement après redémarrage. Évitez d’effacer ses données sans savoir si ses fichiers et son compte sont récupérables. Si le problème est plus large, lancez les diagnostics Samsung Members. Les tests disponibles peuvent aider à distinguer un défaut de batterie ou de connectivité d’un souci applicatif.

Les diagnostics décrits dans l’assistance française ne réinstallent pas One UI. Leur intérêt est de disposer d’un constat avant de choisir une opération plus lourde.

Le mode sécurisé permet d’écarter une application tierce

Si le Galaxy reste utilisable, le mode sécurisé constitue une étape intermédiaire. Il démarre le téléphone sans les applications tierces installées, tout en conservant les applications et les paramètres. Cela permet notamment de voir si les ralentissements persistent dans cet environnement réduit.

Affichez le menu d’arrêt du téléphone, avec les commandes correspondant à votre modèle. Maintenez le doigt sur Éteindre, puis sélectionnez Mode sécurisé lorsqu’il apparaît. Vérifiez la présence de la mention de mode sécurisé à l’écran, puis testez la fonction qui dysfonctionnait. Redémarrez normalement le téléphone pour retrouver vos applications.

Samsung détaille aussi une méthode avec les touches physiques pour les appareils dont le menu diffère. Si le défaut disparaît dans ce mode, une application tierce devient une piste sérieuse, sans que cela identifie automatiquement laquelle. Commencez par celles installées ou modifiées récemment. Si le défaut demeure, transmettez ces observations à l’assistance plutôt que de désinstaller tout au hasard.

En bêta officielle, le retour passe par Samsung Members et un ordinateur

Ne lancez pas cette opération sans sauvegarde vérifiée. La procédure officielle de sortie de bêta prévoit de quitter le programme dans les paramètres bêta de Samsung Members, puis de connecter le Galaxy par USB à Smart Switch sur ordinateur. L’application peut alors proposer le retour à la version approuvée pour l’appareil.

Cette opération réinitialise le téléphone et supprime les données produites pendant les essais. Avant de continuer, vérifiez vos photos, fichiers et sauvegardes d’applications séparément ; une sauvegarde du téléphone ne dispense pas de contrôler les données gérées par chaque service. Assurez-vous aussi de pouvoir vous reconnecter à vos comptes et récupérer vos moyens d’authentification.

Si l’option de retour n’est pas proposée, arrêtez-vous et demandez l’aide de Samsung. Les intitulés de Smart Switch et de Samsung Members peuvent varier selon le programme. Cette possibilité concerne une bêta officielle compatible ; elle ne prouve pas l’ouverture d’une bêta particulière en France et ne doit pas être transposée à un micrologiciel installé par une autre méthode.

Une réinitialisation reste le dernier recours, pas un retour à l’ancienne One UI

Une restauration d’usine efface les données locales et remet les réglages à zéro. Elle peut aider à repartir sur une configuration propre, mais elle ne réinstalle pas la génération précédente du système. Si votre objectif est uniquement d’annuler une interface qui vous déplaît, vous risquez donc de perdre du temps à tout reconfigurer pour retrouver la même version.

Pour un défaut persistant, envoyez plutôt un rapport dans la rubrique d’assistance Samsung Members, avec le numéro de version, les étapes de reproduction et les captures utiles. Précisez ce que vous avez déjà essayé et si le problème existe en mode sécurisé. Vous donnez ainsi des éléments concrets pour obtenir un correctif ou une prise en charge, sans confondre dépannage, effacement et rétrogradation.