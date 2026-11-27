Une enquête dans la bêta de One UI 9.5 révèle Recompose, un outil de retouche encore caché. Son principe irait plus loin qu’un simple recadrage.

One UI 9.5 : cette IA pourrait changer l’angle de vos photos après la prise de vue

Changer le point de vue d’une photo après l’avoir prise : c’est le principe d’un outil appelé Recompose, repéré dans la bêta de One UI 9.5. La découverte vient d’une analyse des applications Samsung menée par Android Authority. La fonction reste cachée sur le Galaxy S26 Ultra utilisé par le média : Samsung n’a annoncé ni disponibilité ni modèles compatibles.

Le détail intéressant n’est donc pas l’arrivée d’un nouveau bouton déjà utilisable. Ce sont les instructions découvertes dans le logiciel. Selon l’enquête originale d’Android Authority sur Recompose, elles décrivent un déplacement du doigt pour modifier la perspective, avec d’autres gestes pour déplacer, agrandir ou faire pivoter la vue.

Une retouche différente du recadrage

Recadrer une image consiste à en retirer les bords. Redresser un horizon corrige son inclinaison. Modifier le point de vue apparent pose un autre problème : certaines parties du sujet, cachées au moment de la prise de vue, peuvent devenir nécessaires à la nouvelle composition.

Un tel résultat implique de reconstruire une représentation de la scène et, lorsque des informations manquent, de les générer. Cela peut rendre une composition plus souple, mais ne transforme pas le cliché initial en véritable seconde photo prise depuis un autre emplacement. Cette distinction compte particulièrement pour les visages, les objets et les éléments d’architecture.

Un traitement qui pourrait passer par le téléphone et le cloud

L’analyse du média suggère une préparation en trois dimensions sur l’appareil, suivie d’une génération de l’image finale sur les serveurs de Samsung. Il s’agit d’une interprétation du code de travail, pas d’une description technique officiellement publiée par le fabricant.

Ce fonctionnement possible soulève deux questions pratiques : faudra-t-il une connexion pour terminer l’opération, et quels téléphones pourront la proposer ? Pour le moment, aucune liste de compatibilité publique ne permet de répondre. La présence de composants dans une bêta ne garantit pas leur activation dans la version distribuée aux utilisateurs.

Ce qu’il faudra regarder si l’outil devient disponible

L’intérêt serait de corriger une composition sans refaire la prise de vue. Pour apprécier un tel outil, il faudra néanmoins comparer l’original et le résultat : contours, détails fins, formes et arrière-plan peuvent révéler ce que la génération a modifié.

Il faudra aussi conserver le cliché de départ lorsqu’il documente une situation réelle. Une image au point de vue recomposé peut servir une intention créative ; elle ne doit pas être confondue avec une preuve photographique de ce que l’appareil a effectivement enregistré. En attendant une annonce de Samsung, Recompose reste une piste de développement particulièrement visuelle de One UI 9.5.