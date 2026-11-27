Un rappel repéré dans One UI 9.5 croise vos habitudes de recharge et votre calendrier. Il reste en développement, sans disponibilité française annoncée.

One UI 9.5 : vous avez oublié de charger votre Galaxy ? Samsung prépare un rappel

Vous oubliez de brancher votre Galaxy à l’heure habituelle ? Samsung prépare un rappel qui pourrait vous prévenir avant de partir avec trop peu de batterie. Repéré dans One UI 9.5, il pourrait aussi tenir compte d’un rendez-vous. Il s’agit encore d’une fonction en développement, sans date d’activation annoncée en France.

Le rappel regarderait vos habitudes, pas seulement le pourcentage

Dans son analyse de Device Care 13.9.00.12 publiée le 27 novembre, Android Authority décrit un apprentissage sur quatre semaines d’historique de recharge. Le téléphone identifierait ainsi le créneau où vous le branchez habituellement.

Le code prévoit plusieurs conditions : une batterie entre 20 et 30 %, un téléphone débranché et aucun mode d’économie d’énergie actif. Les suggestions personnalisées de Samsung doivent également être autorisées. Ce ne serait donc pas une nouvelle alerte systématique à un pourcentage fixe.

Le calendrier par défaut pourrait apporter le contexte : une séance de sport, un film, une réunion ou un spectacle à venir. Sans événement correspondant, le message signalerait simplement le créneau de recharge manqué. Fermer la carte empêcherait son retour pendant 24 heures ; Samsung disposerait aussi d’un moyen de la désactiver à distance.

Une estimation pour décider s’il faut brancher le téléphone

La capture publiée par SamMobile le 26 novembre montre une carte en haut des paramètres. Elle associe le rappel à une estimation de durée restante et au temps supplémentaire attendu avec l’économie d’énergie.

Son intérêt est concret avant de sortir : choisir de recharger ou de réduire la consommation sans attendre l’alerte de batterie presque vide. Il s’agit d’une prévision du logiciel, dont la durée dépend de l’usage du téléphone.

La bêta ne donne pas encore de calendrier français

Samsung a ouvert la bêta One UI 9.5 le 18 novembre aux Galaxy S26 dans certains marchés, dont l’Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni, l’Inde, la Corée et les États-Unis. La France ne figure pas dans cette annonce.

La présence de ce rappel dans le code ne permet donc pas de proposer aujourd’hui un bouton à activer à tous les lecteurs. Elle révèle une autre approche de la batterie : anticiper un oubli de recharge. Elle ne promet ni capacité retrouvée ni correction de l’indicateur de santé.

Photo : Android Authority.